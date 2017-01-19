Порошенко призвал мир объединиться для противодействия России

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости международных усилий по противодействию киберугрозам со стороны России и призвал США «снова стать великими», продемонстрировав лидерство по таким проблемам, как глобальная безопасность.

Обещания избранного президента Дональда Трампа улучшить отношения с Кремлем и его открытое восхищение российским президентом Владимиром Путиным привлекли пристальное внимание к Украине, учитывая аннексию ее Крымского полуострова Россией в 2014 году.

Порошенко не придал большого значения предположениям, что Вашингтон может отказаться от поддержки Киева, отметив, что Трамп публично заявлял, что будет придерживаться взятых США обязательств.

Президент Украины также отметил «многообещающие» заявления кандидатов в члены кабинета Трампа.

«Благодаря этому у нас стало гораздо больше поводов для оптимизма», – заявил Порошенко в интервью Reuters в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он добавил, что уже запланировал визит для встречи с новым президентом США «через несколько месяцев».

Порошенко указал на необходимость глобальных усилий для прекращения российской военной и кибернетической агрессии.

«Россия ведет глобальную кибервойну против всего мира, чему есть множество свидетельств, – сказал он. – Это глобальная угроза и мир должен сплотиться, чтобы ей противостоять».

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила Reuters в среду, что отключение электроэнергии в Киеве 17-18 декабря было вызвано кибератакой.

Компания не уточнила, кто стоял за этим инцидентом, однако украинские спецслужбы заявляли, что аналогичные отключения в декабре 2015 года были вызваны российскими кибератаками.

Кремль отрицает свою причастность к кибератакам в Украине.