Петр Порошенко – о блокаде Донбасса: нельзя демократию путать с махновщиной

КИЕВ – Действия официального Киева, прекратившего грузовые перевозки с неподконтрольными территориями Донбасса, ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта на востоке страны.

Так считают в Кремле – соответствующее заявление сделал, выступая перед журналистами 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с постоянными членами Совета безопасности.

По словам Дмитрия Пескова, члены Совбеза обсудили с президентом и ситуацию с дочерними предприятиями российских банков на Украине, которые подверглись санкциям со стороны украинских властей.

«В первую очередь, речь шла о резком обострении ситуации после введения тотальной блокады Донбасса со стороны Киева. Отмечалось, что подобные действия, направленные на отторжение целого региона страны, ведут к дальнейшей эскалации напряженности», –сказал Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Мы потеряем государственность, если все и каждый не осознают, что монополия на применение силы есть только у государства

Во время выступления в Киеве 17 марта на торжественном мероприятии по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов президент Петр Порошенко отметил, что «в сегодняшней Украине многие демократию путают с махновщиной».

«Мы потеряем государственность, если все и каждый не осознают, что монополия на применение силы есть только у государства; что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер, что пристрастие к оружию следует демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск», – сказал Петр Порошенко.

Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что у власти есть «два года для того, чтобы на основе достигнутой макрофинансовой и макроэкономической стабилизации ускорить и удержать экономический рост».

«Сделать уже первые результаты реформ ощутимыми для более широкого круга украинских граждан», – резюмировал глава украинского государства, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Президент Петр Порошенко призвал политические силы во время внутриполитической борьбы помнить о национальных интересах государства и не раскачивать ситуацию внутри страны.

Позиция Госдепартамента США

На брифинге, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об экономической блокаде Донбасса, и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер сообщил, что США внимательно следят за развитием ситуации в связи с блокадой в восточной Украине, объявленной украинскими властями.

«Я хотел бы подчеркнуть важность мирного разрешения ситуации в соответствии с принципом территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», – сказал Тонер, порекомендовав уточнить подробности у правительства Украины.

«Что касается соблюдения Минских соглашений, ситуация постоянно меняется, что может иметь серьезные последствия, – прокомментировал Тонер вопрос о том, соответствует ли решение украинский властей о блокаде духу Минских соглашений. – Именно поэтому мы хотим разрешить этот (конфликт). Мы хотим мирного решения и поддерживаем территориальную целостность Украины».

Два года для проведения реформ

Политолог Станислав Зозуля отмечает, что не только Кремль, но и стратегические партнеры Украины – Соединенные Штаты, представители стран Европейского Союза, выражали обеспокоенность введением блокады в отношении оккупированных территорий Донбасса.

Нужно разделить торговлю, при которой обогащаются руководители непризнанных ДНР и ЛНР от народной торговли, где люди торгуют на своем уровне

«Западные партнеры обращали внимание украинской стороны на тот момент, что блокада может негативно отразиться на экономических показателях Украины», – подчеркивает Станислав Зозуля в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Станислав Зозуля считает, что торговля с Донбассом при соблюдении некоторых условий, и, вероятно, исключений, все же возможна.

«Нужно разделить торговлю, при которой обогащаются руководители непризнанных ДНР и ЛНР – это торговля ресурсами, которые сложно контролировать Украине и контроль над ними сохраняют лидеры бандформирований, от народной торговли, где люди торгуют на своем уровне.

Необходимо учитывать, что мы продаем свои товары на своей территории, от этого выигрывают плательщики налогов, украинская армия, социальная сфера. На таком уровне торговлю нужно возобновлять, она выгодна Украине», – подчеркивает Станислав Зозуля.

По словам политолога, за два предстоящих до президентских выборов года, украинская власть могла бы успеть провести ряд реформ для повышения уровня жизни в стране.

«Власть демонстрирует политику «из крайности в крайность»: от прагматического диалога с олигархами до потакания народной мысли, которая не всегда правильна. А хотелось бы видеть третий вариант – прагматичное и разумное управление.

Раньше мы видели критику блокады, утверждалось, что в этой блокаде проигрывают украинцы и экономика, и мы не можем без донбасского угля – в этом также есть правда. Но сейчас общественность настроена на то, чтобы полностью блокировать торговлю с Донбассом, и у нее также есть моральный аргумент», – считает Станислав Зозуля.

Сначала вывести войска, потом прекратить блокаду

Украинский политический эксперт Денис Черников считает, что любые попытки обвинить украинскую власть с эскалации конфликта в Донбассе лишены здравого смысла.

Для того, чтобы решить вопрос Донбасса, необходимо сделать одно действие – вывести российских военных оттуда

«Кто-то считает, что в Донбассе есть российские кадровые военные, кто-то говорит о военных советниках и сочувствующих России и сепаратистам. Для того, чтобы решить вопрос Донбасса, необходимо сделать одно действие – вывести российских военных оттуда и вопрос снимается сам по себе.

Об этом знают все – и в Киеве, и Евросоюзе и не нужно перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на плечи Украины», – говорит Денис Черников в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Денис Черников отмечает, что при этом украинская власть должна действовать в рамках «Минского процесса».

«Я сомневаюсь, что могут быть прямые переговоры с сепаратистами, которые будут означать субъектность ДНР или ЛНР – это недопустимо, с ними не может быть никаких переговоров», – утверждает Денис Черников.

О блокаде и ее последствиях



Эксперт Института политического образования Александр Солонтай считает, что, вероятно, действительно, блокада может дестабилизировать ситуацию внутри самопровозглашенных республик.

«Если блокаду реализовать полностью и комплексно, то, простой пример, работники предприятий с украинской юрисдикцией, останутся без работы, в самопровозглашенных республиках будет усиливаться внутренняя безработица, и понятно, что это дестабилизирует ситуацию», – говорит Александр Солонтай корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Александр Солонтай считает, что результат реализации блокады зависит от форм и методов воздействия, которые намерен продемонстрировать официальный Киев.

В этом есть вопрос – будет ли процесс блокады доведен до конца

«В этом есть вопрос – будет ли процесс блокады доведен до конца. Действительно, похоже, что власть решила перехватить инициативу по блокаде у гражданских организаций. Но неизвестно, будет ли она проводить ее в полном объеме, – на словах это одно, но на деле – другое. Власть пошла на сохранение своей политической репутации потому, что конфликт заострился с одной стороны, но юридически можно действовать совсем по-другому», – подчеркивает Александр Солонтай.

По его словам, формирование правительством различных групп товаров, которые можно будет перемещать через линию размежевания на востоке, фактически, будет ответом на вопрос о формах блокады, о ее силе воздействия.

«После этого можно будет увидеть, насколько изоляция Донбасса будет комплексной и позволит ли она дестабилизировать ситуацию на оккупированных территориях», – утверждает Александр Солонтай.

Блокада Донбасса и решения местных советов

На своей странице в Фейсбуке 17 марта Штаб блокады торговли с оккупантами публикует решения Закарпатского и Кировоградского областных советов о ситуации вокруг блокады оккупированных территорий Донбасса.

«Выступаем также за мирное и цивилизованное урегулирование общественно-политической ситуации в Украине и против применения физической силы против участников мирных акций, в том числе связанных с торговой блокадой», – отмечается в проекте обращения на Интернет-сайте Закарпатского областного совета.

Напомним, что 15 марта в 13:00 по местному времени во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) силами Национальной полиции и Национальной гвардии в Украине были заблокированы все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

«За полтора месяца блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов (оккупированные территории Донбасса – Т.Б.). Не усилили, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии соприкосновения. Не развеяли привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников, – усилили.

Не вернули хотя бы одного пленного, а ведь именно с этого требования начинали акцию, не так ли? А только ухудшили их положение», – сказал Петр Порошенко 15 марта на экстренном заседании СНБО, где было принято решение ввести транспортную блокаду оккупированных территорий.

Украинский лидер отметил реакцию зарубежной прессы, которая глядя «на блокадных атаманов, все чаще описывают Украину как страну, которой грозит волна неуправляемости и анархии».