Порошенко: Российская угроза нависает не только по всей линии границы

КИЕВ – Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. Об этом, подтверждая свои слова фактами и цифрами, 22 февраля на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных сил Украины в Киеве заявил президент Петр Порошенко.

«На юго-востоке нашей страны, в Донбассе, Россия сформировала два армейских корпуса, в состав которых входят шесть механизированных бригад, одна пехотная бригада, три полка, две артиллерийские бригады, другие подразделения.

Управление ими, комплектование и всестороннее обеспечение осуществляется, конечно же, агрессором – Россией. Дополнительно в состав этой группировки привлечены регулярные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас уже примерно три с половиной тысячи человек», – сообщил президент Петр Порошенко.

Эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами пограничные участки в Донбассе, она нависает по всей линии границы с Российской Федерацией, и даже больше, что убеждает нас во враждебных намерениях Российской Федерации

Он привел статистику, которая подтверждает размещение в непосредственной близости от украинских границ подразделений российских Вооруженных сил численностью до пятидесяти тысяч человек.

По словам Петра Порошенко, «у них на вооружении около 470 танков, более 1700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля».

«Эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами пограничные участки в Донбассе, она нависает по всей линии границы с Российской Федерацией, и даже больше, что убеждает нас во враждебных намерениях Российской Федерации», – сказал президент Украины во время выступления.

Российские силы вокруг Украины

«Россияне создают новые и расширяют и модернизируют имеющиеся базы, другие объекты военной инфраструктуры. И кстати, нет никакой гарантии, что в любое время это сборище не сунет нос», – отметил Петр Порошенко.

Он считает, что российский военный контингент, расположенный в Приднестровской молдавской республике «может в любое время быть использован для атаки на украинскую территорию и угрожает нашим границам».

«И хотя их там, по нашим оценкам, не так много, они в качестве вспомогательной силы к более двадцати тысячам человек в аннексированном Крыму, способны создать нам дополнительные проблемы», – сказал Петр Порошенко.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что руководство Беларуси его заверило в том, что «не позволит использовать свою территорию для недружественных действий по отношению к нам».

Петр Порошенко призвал соседние страны и страны Балтии быть «готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы».

Армия – фундамент независимости

Петр Порошенко отметил, что президентские выборы в России, которые состоятся в следующем году, «уже сегодня являются дополнительным аргументом для повышения боевой готовности Вооруженных сил Украины».

Выводы очевидны – Россия будет пытаться реализовать свои имперские планы, как в форме продолжения своей гибридной войны, так и, не исключено, в форме открытой агрессии с масштабным применением военной силы по всем направлениям

«Эта игра мускулами является главной избирательной технологией. Вражеский курс по отношению к Украине и всему внешнему миру, как это ни печально, – пользуется поддержкой со стороны российских избирателей. Как когда-то говорили “народ и партия едины”. Выводы очевидны – Россия будет пытаться реализовать свои имперские планы, как в форме продолжения своей гибридной войны, так и, не исключено, в форме открытой агрессии с масштабным применением военной силы по всем направлениям», – сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что «главным союзником Украины, оплотом и фундаментом ее независимости являются ее Вооруженные силы.

«Мы кардинально и прямо по ходу боевых действий перестраиваем не только их, но весь сектор безопасности и обороны Украины, приводим его в соответствие со стандартами НАТО», – подчеркнул президент Украины.

Глава государства также констатировал, что хоть и с опозданием, но во всей Европе начинают понимать, каким ненасытным является аппетит России. Она бряцает оружием у границ, осуществляет мощные кибератаки, сказал Петр Порошенко.

Порошенко об отношениях с США

Президент Петр Порошенко положительно оценивает развитие сотрудничества украинской власти с новой администрацией Соединенных Штатов. «Сейчас я доволен тем, как наводятся мосты, налаживается наш диалог с новой американской администрацией», – отметил украинский лидер.

Он сообщил представителями руководящего состава Вооруженных сил, что за последнее время у него был ряд контактов с представителями власти Соединенных Штатов

«Было два очень эффективных разговора с президентом США Дональдом Трампом», – добавил Петр Порошенко.

Пресс-служба украинского лидера отмечает, что «в Мюнхене состоялась «очень важная встреча» с вице-президентом США Майклом Пенсом, а также телефонный разговор с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном».

Стратегическое партнерство Украины и США будет продолжено

События, которые происходят в последнее время между Украиной и Россией в полной мере можно охарактеризовать периодом «холодной войны» между странами. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Новая динамика отношений между США и Украиной сегодня подтверждается статусными пунктами: позиция официального Вашингтона к Украине не будет хуже, или отличаться в худшую сторону от позиции и политики администрации Барака Обамы

«Что касается Запада, то, судя по различным заявлениям, в том числе и представителей НАТО, отмечается, что, несмотря на ухудшение отношений с Россией, Москва напрямую не угрожает странам-членам Альянса. Но при этом, НАТО не будет стремиться к конфронтации с Россией. Конечно, риторика могла бы быть другой, если бы российские войска в таком количестве, как об этом говорил президент Украины, стояли на границе, например, с Прибалтикой», – подчеркивает Сергей Толстов.

Эксперт отмечает, что оценка международного отношения к России, особенно в сфере безопасности не является консолидированной и значительно отличается, как со стороны НАТО, так и со стороны Украины.

Сергей Толстов считает, что в вопросах безопасности, Соединенные Штаты после инаугурации президента Дональда Трампа, подтвердили ряд «статусных» пунктов в сотрудничестве с Украиной.

«Новая динамика отношений между США и Украиной сегодня подтверждается статусными пунктами: позиция официального Вашингтона к Украине не будет хуже, или отличаться в худшую сторону от позиции и политики администрации Барака Обамы, санкции и осуждение российской агрессии против Украины также подтверждены, как и желание сотрудничать с Киевом», – подчеркивает Сергей Толстов.

Вместе с тем, Сергей Толстов отмечает, что в практическом и финансовом измерениях, диалог между Соединенными Штатами и Украиной пока не получил новых импульсов.

«По итогам недавней встречи в Пентагоне министра иностранных дел Павла Климкина с заместителем министра обороны США Бобом Уорком, мы услышали, что программа сотрудничества между ведомствами будет продолжена, это касается укрепления оборонного потенциала и обучения войск – тренинги и помощь военными материалами, консультативная поддержка. В бюджете США заложены на эти цели 350 миллионов. Ранее были также и кредиты со стороны министерства финансов США на закупку реверсного газа», – подчеркивает Сергей Толстов.

От «украинского вопроса» до глобальной повестки дня

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий говорит о том, что поведение России на международной арене, поддержка сепаратистов в Донбассе, не дает основания полагать о завершении фазы нестабильности на евразийском континенте.

Владимир Путин проводит искусную игру в отношении европейской политики, играет на проблемах беженцев, европейских выборах в Германии и Франции, евроскептицизме, который разворачивается в Европе

«Владимир Путин проводит искусную игру в отношении европейской политики, играет на проблемах беженцев, европейских выборах в Германии и Франции, евроскептицизме, который разворачивается в Европе. Да, Европа начинает бороться с информационной агрессией Кремля, но пока это только начало», – говорит Юрий Лесничий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Юрий Лесничий считает, что последние два года в вопросе безопасности Украина ощущала «безусловно стойкую» поддержку со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза.

«Выступление президента Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности было, скорее всего, гласом вопиющего в пустыне – Украина добровольно отказалась от ядерного арсенала, а мир пытается отвернуться от «украинского вопроса» в контексте российской агрессии.

Мир не хочет понимать, что сегодняшняя агрессия России – это угрозы не только для Украины, но для международной безопасности, мирового права, для любой другой страны, безопасность которой не обеспечивают современные нормы международного права», – отмечает Юрий Лесничий.

Сегодня мы видим, что разговор идет не о силе права, а о праве на силу – со стороны сильных стран разменивать интересы слабых государств

Эксперт говорит, что позиция Соединенных Штатов по вопросу безопасности в мире всегда была консолидирующей и скрепляющей общую политику. Однако на данном этапе, после завершения президентской кампании в США, мир с интересом следит за развитием внешней политики официального Вашингтона в отношениях с Украиной и Россией, подчеркивает Юрий Лесничий.

«Несомненно, нас интересует, появится ли эта политика «размена» – размена украинского интереса на «сирийский» или «боснийский», или другие вопросы в отношениях с Россией, получит ли официальный Киев поддержку из-за океана? Или все также сохранятся угрозы для суверенитета Украины со стороны агрессивной политики Кремля, а нам придется самостоятельно противостоять агрессору», – утверждает Юрий Лесничий.

Эксперт подчеркивает, что в таком случае, проблемы западного мира могут оказаться несущественными по сравнению с угрозой распространения российского влияния на Украину с последующей дестабилизацией международной системы безопасности.

Во время моего первого визита в восточную часть Украины в январе 2017 года я увидел там недопустимую ситуацию для гражданских лиц. Мы должны улучшить условия жизни для местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения

«Сегодня мы видим, что разговор идет не о силе права, а о праве на силу – со стороны сильных стран разменивать интересы слабых государств», – говорит Юрий Лесничий.

ОБСЕ о политическом решении для Донбасса

Во время заседания Совета безопасности ООН действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) отметил, что для Донбасса необходимо искать «способы исключительно политического решения».

«Во время моего первого визита в восточную часть Украины в январе 2017 года я увидел там недопустимую ситуацию для гражданских лиц. Мы должны улучшить условия жизни для местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. Для этого необходимо обеспечить доступ для ключевых гуманитарных организаций. Уровень насилия, который мы увидели несколько недель назад, неприемлем.

Важно, чтобы все стороны [конфликта] в полной мере реализовали «Минские соглашения» и строго соблюдали соглашение о прекращении огня, о котором они неоднократно заявляли», – отметил Себастьян Курц, выступая на заседании Совета безопасности ООН 22 февраля.

Он отметил, что одним из центральных вопросов для ОБСЕ является кризис по всей Украине, вызванный аннексией Крыма, потоком оружия в Донбассе, ролью России, имплементацией «Минских соглашений», ситуацией с неоднократными актами насилия – все то, что регулярно обсуждается в ОБСЕ и в ООН, подчеркнул Себастьян Курц.