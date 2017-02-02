Петр Порошенко намерен провести референдум о членстве Украины в НАТО

КИЕВ – Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost, сообщает 2 февраля Украинское национальное информационное агентство.

«Четыре года назад лишь шестнадцать процентов украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас – 54 процента. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», – отметил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что в Брюсселе 20 октября 2016 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Петр Порошенко заявил, что «Североатлантический альянс – очень важный и надежный партнер Украины».

«Мы сегодня обсудили возможности углубления сотрудничества НАТО и Украины. <…> Я очень благодарен НАТО за поддержку и развитие нашей оборонной способности, а также за реформирование, консультативную и техническую помощь в развитии нашего сектора безопасности и бороны. Для нас это очень важно, и мы удовлетворены состоянием нашего сотрудничества», – отметил 20 октября 2016 года президент Петр Порошенко.

Лидер Украины выразил благодарность за «беспрецедентный комплексный пакет помощи НАТО для Украины, которая ориентирована на украинские нужды».

«Лучший ответ на российскую агрессию – это крепкая Украина, которая достигла стандартов НАТО. Это то, что мы делаем в Украине», – сказал Петр Порошенко.

По данным нескольких социологических опросов, которые были проведены в Украине в 2016 году, значительная часть граждан проголосовала бы за вступление в НАТО.

В марте 2016 года идею вступление Украины в НАТО поддерживали около 47% респондентов. Об этом говорится в результатах соцопроса Института Горшенина, результаты которого были представлены 11 марта 2016 года.

«Если бы референдум о членстве в НАТО прошел в ближайшее время, в нем приняли бы участие 62% респондентов. Из них 71% проголосовали бы за присоединение к Альянсу, 23% – против, шесть процентов не определились с выбором», – сообщает 28 декабря 2016 года информационное агентство «Лигабизнесинформ» результаты опроса, который был проведен «Фондом Деминициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Сближение с НАТО и позиция России

Эксперт «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков считает: несмотря на положительное отношение граждан страны к НАТО, Альянс не примет в свои ряды государство, которое находится практически в состоянии войны, а часть территории – аннексирована.

«И это очень логично – Украина находится практически в состоянии войны с Россией. Тем более, у нас нет полной унификации с системами вооружения НАТО, сложно говорить о том, что мы сможем быстро перестроиться под стандарты Альянса», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Дмитрия Разумкова, в самом НАТО нет единой стратегии в отношении Украины. Ряд стран, отмечает эксперт, достаточно позитивно настроены к России и «не столь гостеприимны к Украине».

«Поэтому, логично предположить, что эти государства будут лоббировать интересы России и не допустят вступления Украины в Альянс. Более того, гипотетический сценарий присоединения может привести к серьезной эскалации конфликта в Донбассе и ужесточению боевых действий – Россия и Кремль будут всячески против этого», – говорит Дмитрий Разумков.

Вместе с тем, он называет правильной тенденцию и попытки украинской власти рассматривать план вступления в НАТО.

«Мы вынуждены идти по этому пути. Но с позиции сегодняшнего дня, присоединиться к Альянсу будет невозможно, а есть ли необходимость проводить референдум по данному вопросу, сегодня на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ», – отмечает Дмитрий Разумков.

Вступление в НАТО и правовые аспекты

Эксперт по вопросам международной безопасности украинского независимого Центра политических исследований Виталий Мартынюк считает, что референдум по данному вопросу определяет уровень поддержки идеи вступления в НАТО, но будет иметь лишь рекомендательный характер.

«Официально на законодательно-правовом уровне не зафиксирован курс Украины на вступление в НАТО. Во всех нормативно-правовых документах – Концепции национальной безопасности или Военной доктрине подчеркивается, что Украина будет приближаться к стандартам НАТО. В первую очередь, это касается реформирования Вооруженных сил. И президент своим заявлением дает ответ, почему такая цель не поднималась, почему нужно провести референдум. Отмечу, что в большинстве стран, которые вступили в Альянс, подобные референдумы не проводились», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Мартынюк считает, что при нерешенных территориальных проблемах в Украине, такой референдум может привести к развитию нового внутриполитического конфликта.

«Поскольку будут активизированы те силы, которые выступают против членства Украины, учитывая позицию Кремля на подобный шаг Украины, нельзя исключать провокации, как в день вероятного референдума, так и до него», – отмечает Виталий Мартынюк.

Эксперт считает, что Кремль всегда будет категорическим противником намерений Украины присоединиться к Альянсу.

«Россия категорически против членства в Альянсе любой юго-восточной европейской страны, любой страны постсоветского блока. Тем не менее, Украине нужно двигаться по курсу сближения с НАТО, но проведение референдума сегодня и в ближайшее время не актуально. Скорее всего, заявление президента Петра Порошенко следует рассматривать, как информационный вброс в украинское общество для того, чтобы погасить информационное настроение украинцев, которые не поддерживают вступление Украины в НАТО и дать ответ тем украинцам, которые поддерживают идею членства в Альянсе», – говорит Виталий Мартынюк.

Референдум и обозримое будущее

Вместе с тем, по словам украинского политолога Кирилла Молчанова, такой референдум может состояться, но в итоге окажется бессмысленным.

Вступление в НАТО невозможно в обозримом будущем. Во-первых, Украину там не ждут. Надо также учитывать, что, согласно уставу НАТО, организация не принимает страны, имеющие территориальные конфликты

«Вступление в НАТО невозможно в обозримом будущем. Во-первых, Украину там не ждут. Надо также учитывать, что, согласно уставу НАТО, организация не принимает страны, имеющие территориальные конфликты», – сказал Кирилл Молчанов ТАСС.

По мнению эксперта, Петр Порошенко вспомнил об идее референдума не для получения членства в альянсе, а из иных соображений. «Порошенко просто хочет отвлечь внимание общества, учитывая обострение в Авдеевке. Он пытается успокоить украинцев этими разговорами о том, что НАТО нас будет защищать», – цитирует ТАСС слова Кирилла Молчанова.

Напомним, что Организация Североатлантического договора отложила запланированную встречу с украинскими властями, посвященную системе противоракетной обороны альянса, сообщает Wall Street Journal, называя это очередным признаком того, что Альянс пытается избежать провокаций в отношениях с Россией.

По информации издания, решение не встречаться с украинскими властями было принято на фоне неопределенности в отношениях с Россией. НАТО начала наращивать сдерживающий потенциал на границе с Россией (первая партия немецких военнослужащих отправилась туда во вторник), несмотря на стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.