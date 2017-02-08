Порошенко: Украина делает все возможное для освобождения журналиста Сущенко

КИЕВ – Украина делает все возможное, чтобы журналист Роман Сущенко «скорее вернулся из «застенков КГБ», куда его абсолютно несправедливо отправила российская власть». Об этом в Киеве 8 февраля, в день рождения журналиста, заявил президент Петр Порошенко.

Президент Украины встретился с семьей незаконно удерживаемого украинского журналиста – супругой Анжелой, дочерью Юлией и сыном Максимом.

«Сегодня день рождения вашего мужа, отца Романа. Очень сильного и очень уважаемого украинца, который сейчас известен каждому. Наша с вами встреча – это маленькое приветствие ему, и поздравление с днем рождения, и сообщение, что мы помним о нем», – сказал президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Петр Порошенко отметил, что по его поручению делается всё возможное для скорейшего возвращения Романа Сущенко домой.

«Делаем всё возможное, чтобы он скорее вернулся из «застенков КГБ», куда его абсолютно несправедливо отправила российская власть, скорее вернулся к нам в Украину, где его ждет Максим, Юля, ждет супруга и ждут все украинцы, жду я, как Президент Украины», – подчеркнул президент Украины.

Петр Порошенко также поделился впечатлениями от полученного письма Романа. «Был очень тронут сильной позицией сильного человека, сильного украинца. У вас есть все основания очень гордиться вашим отцом и равняться, быть похожими на него, когда вырастете», – обратился Петр Порошенко к детям журналиста.

Я понимаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели

Роман Сущенко, собственный корреспондент Укринформа во Франции, был задержан 30 сентября 2016 года в Москве по подозрению в шпионаже. 7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в шпионаже.

В своем письме к лидеру Украины журналист Роман Сущенко отмечает, что его «арест преследует вполне конкретные политические цели».

«Я понимаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мои профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны, прекрасно понимаю, что надеяться на благотворительность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией», – отмечает Роман Сущенко в своем письме, опубликованном в социальных сетях 8 февраля пресс-секретарем президента Украины Святославом Цеголко.

Личная просьба генсеку Совета Европы

Ранее, 6 февраля, Роман Сущенко обратился с письмом в адрес Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда (Thorbjørn Jagland) «с личной просьбой принять участие в его судьбе».

«Полностью разделяя европейские ценности, в основе которых находятся свобода и жизнь человека, я обращаюсь к вам с личной просьбой принять участие в моей судьбе. Господин Турбьерн Ягланд, мои ожидания и огромное желание видеть, как взрослеет мой девятилетний сын Максим, воспитывать его и вернуться к журналистской работе, очень большие в этом году», – отметил Роман Сущенко.

В комментарии постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы отмечается, что «освобождение украинских политических заключенных, которых Москва незаконно держит в оккупированном Крыму и в России, должно быть одним из приоритетов Совета Европы как правозащитной организации».

«Он (Дмитрий Кулеба) также привлек внимание к делу другого незаконно заключенного Россией журналиста – Николая Семены, который, как и другие украинские политзаключенные, рассчитывает на международную поддержку в деле своего освобождения», – отмечается в пресс-релизе на интернет-сайте постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

В тексте подчеркивается, что письмо Романа Сущенко было передано генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду.

Реакция политиков и коллег Сущенко

Украинское национальное информационное агентство, в котором работает Роман Сущенко, выражает солидарность с арестованным коллегой, и сообщает реакцию европейских политиков и украинских журналистов по данному инциденту.

«Поддерживаю украинского журналиста Романа Сущенко, который был арестован свыше четырех месяцев назад и попал в российскую тюрьму», – разместил на своей странице в Фейсбуке запись депутат Европарламента Михал Бони.

Депутаты Сейма Польши Марцин Свенцицкий и Цезарий Грабарчик заявили в социальных сетях о необходимости освобождения украинского журналиста Романа Сущенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии по «делу Романа Сущенко», подчеркнула, что «такое испытание выпадает на долю лишь настоящим и мужественным людям».

«Мы сделаем все, чтобы это был твой последний День рождения где-то там, не там, где надо. […] Держись дружище, мы гордимся твоим мужеством», – пообещала Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

Усилия международного сообщества в деле политзаключенных

Адвокат Марк Фейгин, который защищает арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко, говорит, что по данному процессу «многое зависит от международного давления».

«Выбор очень простой: можно полагаться на процессуальные возможности, но в России отсутствует суд, как институт правосудия, по политическим делам, во всяком случае. Рассчитывать, что в таком случае политзаключенные, украинские граждане, привлеченные в России к уголовной ответственности, могут рассчитывать на объективность и независимость суда в оценке действий следствия, также не приходится», – говорит Марк Фейгин по телефону корреспонденту русской службы «Голоса Америки».

Марк Фейгин рассказывает о том, что в защите по делу Сущенко сочетается «комбинация из процессуальных методов».

«Моей процессуальной работы, как адвоката, работы в ходе следствия, в суде, но и в создании базы для дальнейшего процесса в европейских институциях таких как ЕСПЧ – это сугубо процессуальная работа», – подчеркивает Марк Фейгин.

Адвокат считает, что в данных делах должны действовать нормы или правила, которые обязывают международное сообщество участвовать в освобождении людей.

«Если Россия отрицает непосредственное участие в войне, то должны действовать нормы или соглашения такие как «Минск-2», хотя Россия считает, что они не распространяются на находящихся в России украинцев- политзаключенных, но, тем не менее, должны быть некоторые нормы или правила, которые обязывают международное сообщество участвовать в освобождении людей. Международное давление – это не какая-то форма заменяющая суд или подменяющая собой процессуальное решение вопроса, но именно попытка международного сообщества участвовать в качестве посредника между Украиной и Россией в достижении компромисса», – считает Марк Фейгин.

Адвокат отмечает, что освобождение в 2016 году Надежды Савченко, Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева создает предпосылки для возвращения домой, практически, пятидесяти политических заключенных и находящихся под следствием украинцев из России и Крыма.

«У нас действует конвенция о выдаче отбывания наказания для осужденных, просто это плохо работает. Например, в случае с Сенцовым и Кольченко – Россия отказывается отдавать их отбывать наказание в Украине. Процессуально это допустимо – вы осудили в России людей, так отправьте их отбывать наказание в Украине, сняв, таким образом, остроту проблемы», – отмечает Марк Фейгин.

О деле «на заказ»

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк считает, что публичность и максимальное информирование общества, это главные инструменты для освобождения «кремлевских узников».

«Информация о подобных процессах, как «дело Романа Сущенко», должна появляться в международных прессе, необходимы активные дипломатические переговоры, обязательная информация о тех, кто является «заложниками Кремля». Не верю, что в России возможно справедливое правосудие – там судебная система, как говорится, работает «на заказ»», – рассказала корреспонденту Русской службе «Голоса Америки» Оксана Романюк.

Она напоминает о том, что украинским журналистам необходимо думать о своей безопасности, в случае планирования поездок в Россию.

«Это просто опасно. На прошлой неделе украинский журналист Виталий Сизов поехал в Беларусь для того, чтобы освещать очередное заседание в формате «минского процесса». Его задержали в столице Беларуси, посадили в СИЗО, а потом депортировали в Украину на основе того, что он находится в каком-то «черном списке» в России, хотя никто о нем не знал. В Минске свои действия аргументировали тем, что у них с Россией договор, поэтому они задержали украинского журналиста», – отметила Оксана Романюк.