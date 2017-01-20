Кондитерская компания Порошенко закрывает фабрику в России

Крупнейшая кондитерская компания Украины, принадлежащая президенту Петру Порошенко, планирует закрыть свою единственную фабрику в России, заявив, что работать в стране стало невозможным из-за торговых ограничений и антиукраинских настроений.

На фабрике в Липецке наблюдается снижение объемов производства с марта 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а на востоке Украины начались пророссийские сепаратистские волнения.

Фабрика пережила несколько вооруженных рейдов полиции, а в апреле 2015 года были заморожены ее активы.

Компания Roshen заявила, что производство сократилось в три раза по сравнению с 2013 годом, связав это с российскими ограничениями на импорт из Украины и «активной антиукраинской пропагандой в российских СМИ».

«Полное прекращение производства и консервация предприятия запланированы на апрель 2017 года, – говорится в заявлении компании, распространенном по электронной почте. – Это решение было принято, исходя из политических и экономических соображений».

Компания сообщила, что дивиденды от работы фабрики за последние три года, составившие 72 миллиона долларов, репатриированы с целью вложения в производство на территории Украины.