Петр Порошенко: в Донбассе – настоящая горячая война

КИЕВ – На востоке Украины, в Донбассе, идет настоящая война, а не замороженный конфликт. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает его пресс-служба 20 апреля.

Разве это замороженный конфликт? Это – настоящая горячая война. Это реальная агрессия

«Некоторые пытаются называть это (ситуацию в Донбассе – ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это – горячая российская агрессия против моей страны», – подчеркнул президент Петр Порошенко. Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 – ранеными. «Разве это замороженный конфликт? Это – настоящая горячая война. Это реальная агрессия», – подчеркнул лидер Украины Петр Порошенко.

Украинский президент отметил, что на оккупированной территории в Донбассе находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Для того, чтобы остановить убийства украинцев, по мнению президента Петра Порошенко, необходимо продлить давление на Россию. «Санкции – механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену из-за санкций», – отметил Глава государства. Он поблагодарил Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку Украины.

О подготовке Кремля к полномасштабной войне

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы.

Россия не хочет мира и воспринимает воссоздание сильного демократического европейского украинского государства как прямую угрозу выживания путинского режима

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая 20 апреля в Киеве перед слушателями международной программы повышения квалификации специалистов сектора безопасности и обороны.

«Россия не хочет мира и воспринимает воссоздание сильного демократического европейского украинского государства как прямую угрозу выживания путинского режима», – заявил он.

По словам Александра Турчинова, российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение двух-трех часов прибыть на территорию Украины и оказать помощь гибридным войскам оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

«Готовится к войне и военно-промышленный комплекс России. Военно-политическое руководство России уделяет большое внимание мероприятиям по повышению уровня боеготовности подразделений вооруженных сил РФ, которые продолжаются почти непрерывно.

России интересно скрывать свое прямое присутствие в Донбассе, и она получила то, что хотела – аннексировала Крым

Ряд предприятий ВПК России переведены на усиленный режим работы. Некоторые из них начали работать в три смены», – сказал Александр Турчинов, сообщает пресс-служба Совбеза Украины.

Аудитория для патриотических заявлений

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что полномасштабной эскалации агрессии со стороны России не стоит ожидать по ряду причин.

«России интересно скрывать свое прямое присутствие в Донбассе, и она получила то, что хотела – аннексировала Крым. Донбасс – это инструмент дискредитации Украины, то, чем удобно спекулировать на международной арене. Очень сомневаюсь, что будут прямые факты эскалации», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам политолога, российская политика в отношении оккупированных территорий на востоке страны остается неизменной – вернуть оккупированные анклавы в Украину, не снижая своего влияния на украинскую политику.

Вместе с тем, Дмитрий Воронков считает, что заявления официального Киева по поводу возможной эскалации конфликта на востоке страны направлены на внутреннюю аудиторию.

«Эти заявления похожи больше на вербальный сдерживающий фактор, чтобы украинский народ поддерживал политику власти, их произносят ради объединения граждан украинской идеологией. Они – политический ход. Россия сегодня больше сконцентрирована вокруг отношений с Соединенными Штатами и ситуации в Северной Корее.

То, что во время недавнего визита в Лондон говорил президент Петр Порошенко по поводу боевой мощи украинской армии – это похвально и патриотично; заявление, которое направлено на усиление и поднятие боевого духа в стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта», – отмечает Дмитрий Воронков.

Когда количество обстрелов не растет, Европа в такой ситуации начинает успокаиваться, что недопустимо потому, что Кремль как раз-таки и ждет успокоения для реализации своих планов

Вместе с тем, по словам Дмитрия Воронкова, отсутствие четкого определения на уровне государства о том, что происходит в Донбассе – военная агрессия или война с Россией, или Антитеррористическая операция – повлияло на решение Международном суда ООН в Гааге по делу Украины против России.

«Почему мы получили половинчатое решение? Потому, что на уровне судебной юрисдикции не смогли четко определить, что у нас происходит на востоке: официально «ДНР-ЛНР» не признаны террористическими организациями, против которых ведется Антитеррористическая операция», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Действия на упреждение агрессии

Эксперт по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк считает, что заявления президента Петра Порошенко о войне в Донбассе были сделаны с целью заручиться поддержкой в Евросоюзе, на международной арене.

«Когда количество обстрелов не растет, Европа в такой ситуации начинает успокаиваться, что недопустимо потому, что Кремль как раз-таки и ждет успокоения для реализации своих планов. Заявление секретаря Совбеза Александра Турчинова о том, что российская армия за два часа может вторгнуться в Украину – отслеживалось и раньше, здесь нет ничего нового. Нельзя сказать, что сейчас очень напряженная ситуация, – она в таком режиме сохраняется на протяжении последнего времени», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Мартынюк подчеркивает, что основные действия Кремля в оккупированных территориях происходят без огласки, поскольку Россия не заинтересована в еще большем ухудшении отношений с ведущими странами мира.

«Если посмотреть комментарий МИДа России по решению Международного суда ООН, то он пронизан заявлениями о непричастности России к событиям на востоке Украины, и на первый план выдвигается понимание, что «ДНР-ЛНР» – это сторона конфликта, но не Россия», – отмечает Виталий Мартынюк.

Он считает, что сегодня нет оснований говорить о желании России интегрировать оккупированные территории Донбасса по примеру аннексии Крыма.

«Если бы Россия хотела как-то интегрировать Донбасс по примеру Крыма, то она не уничтожала бы инфраструктуру региона», – утверждает Виталий Мартынюк.

Версия о российских планах в Донбассе

Агентство Bloomberg, цитируя три источника, близких к руководству в Москве, отмечает, что «президент РФ Владимир Путин, пользуясь неоднозначными сигналами из США по вопросу Украины, хочет усилить контроль над Донецкой и Луганской областями, пренебрегая возможностью снятия санкций».

«Его реальная стратегия на Украине заключается в полном отделении Донбасса путем постепенной интеграции с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к руководству в Москве», – пишет NEWSru.com.

Источники агентства Bloomberg называют этот план «истинной стратегией» президента РФ, считая, что планов по признанию или аннексии территории у него нет.