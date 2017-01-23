Папа Франциск не будет давать поспешных оценок Трампу

Глава Римско-католической церкви заявил, что сначала хочет дождаться конкретных действий нового президента США
Папа римский Франциск заявил, что не будет давать оценку президенту США Дональду Трампу, пока не увидит, что он будет делать.
В интервью испанской газете El Pais понтифик сказал, что «не хочет спешить и судить о людях преждевременно».
«Посмотрим, как он действует, что он будет делать», – сказал Франциск, добавив, что только после этого он составит мнение о президенте США.
Глава Римско-католической церкви заявил об этом в пятницу в интервью газете по широкому кругу вопросов, которое он дал в Ватикане, когда Трамп принимал присягу в качестве 45-го президента США.
Комментируя появление популистских лидеров в США и Европе, папа предостерег от поиска одного человека, который способен избавить всех от кризиса.
Франциск отметил, что в 1930-х Гитлер пришел к власти в Германии «путем народного голосования, после чего он уничтожил народ».