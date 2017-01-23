Папа Франциск не будет давать поспешных оценок Трампу

Папа римский Франциск заявил, что не будет давать оценку президенту США Дональду Трампу, пока не увидит, что он будет делать.

В интервью испанской газете El Pais понтифик сказал, что «не хочет спешить и судить о людях преждевременно».

«Посмотрим, как он действует, что он будет делать», – сказал Франциск, добавив, что только после этого он составит мнение о президенте США.

Глава Римско-католической церкви заявил об этом в пятницу в интервью газете по широкому кругу вопросов, которое он дал в Ватикане, когда Трамп принимал присягу в качестве 45-го президента США.

Комментируя появление популистских лидеров в США и Европе, папа предостерег от поиска одного человека, который способен избавить всех от кризиса.

Франциск отметил, что в 1930-х Гитлер пришел к власти в Германии «путем народного голосования, после чего он уничтожил народ».