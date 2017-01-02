Папа Франциск призвал к «нулевой терпимости» в борьбе с сексуальным насилием над детьми

Папа римский обратился к епископам Римско-Католической церкви с призывом соблюдать политику «нулевой терпимости» по отношению к духовным лицам, причастным к сексуальному насилию над детьми, и вознес молитву о прощении «за грех, который позорит нас».

В послании епископам, направленном 28 декабря, но опубликованном Ватиканом только второго января, папа Франциск подчеркивает: «Я хотел бы вновь подтвердить нашу полную приверженность обеспечению того, чтобы эти чудовищные преступления больше не имели места в нашей среде».

С момента своего избрания в 2013-м году папа Франциск предпринял ряд шагов, направленных на искоренение сексуального насилия в церкви, и объявил о мерах, призванных защитить детей. Однако группы, представляющие интересы пострадавших, заявляют, что понтифик сделал недостаточно – в частности, для того, чтобы привлечь к ответственности епископов, закрывавших глаза на сексуальное насилие или покрывавших тех, кто в нем замешан.

«Церковь признает грехи некоторых ее членов, страдания и боль детей, которые пережили сексуальное насилие в руках духовенства», – говорится в письме понтифика. – Это грех, который позорит нас. (…) Давайте найдем смелость, необходимую для того, чтобы принять все необходимые меры и защищать – во всех отношениях – жизнь наших детей – с тем, чтобы подобные преступления никогда не могли повториться. Давайте ясно и решительно придерживаться политики «нулевой терпимости» в этом вопросе».