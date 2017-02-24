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Папа Римский считает, что лучше быть атеистом, чем лицемерным католиком

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

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Понтифик осудил католиков, которые считают себя верующими, но живут не по-христиански

Папа Римский Франциск заявил, что лучше быть атеистом, чем одним из «многочисленных» католиков, которые ведут лицемерную двойную жизнь.

«Столько католиков ведут себя таким образом, – сказал он в четверг во время утренней мессы в своей резиденции в Ватикане. – Они говорят: я очень верующий, я всегда хожу на мессу, я состою в такой-то ассоциации».

Однако, по словам понтифика, этим людям следовало бы также признать: «Я живу не по-христиански, я не плачу своим работникам достойную зарплату, я эксплуатирую людей, я занимаюсь грязными делами, я отмываю деньги, я веду двойную жизнь».

Затем он процитировал мнение, которое ему часто доводилось слышать: «Чем быть таким католиком, лучше уж быть атеистом».

Позиция понтифика в отношении атеистов удивила церковь. Спустя меньше двух месяцев после своего избрания в 2013 году Папа Франциск сказал, что христиане должны считать атеистов хорошими людьми, если те делают добрые дела.

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