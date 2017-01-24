Майк Помпео утвержден в должности директора ЦРУ

Сенат США утвердил конгрессмена Майка Помпео в должности директора ЦРУ после задержки, вызванной обеспокоенностью некоторых законодателей, что он может расширить программу слежки или разрешить использование некоторых методов допроса, которые многие приравнивают к пыткам.

Кандидатуру Помпео поддержали 66 сенаторов, а 32 проголосовали против. Все проголосовавшие против были демократами, кроме одного – сенатора Рэнда Пола, который является главным поборником жесткого контроля над слежкой среди республиканцев.

Вскоре после утверждения Помпео был приведен к присяге вице-президентом Майком Пенсом.