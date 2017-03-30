Опрос: республиканцы и демократы едины во мнении, что в их партиях налицо раскол

Только что проведенный опрос показал, что республиканцы и демократы в США сходятся, по крайней мере, в одном: их партии страдают от внутренних разногласий.

Как показал опрос NBC News/SurveyMonkey Poll, три четверти республиканцев и респондентов, склоняющихся в пользу Республиканской партии, считают, что в их партии присутствует раскол, в то время как среди демократов и симпатизирующих им подобного мнения придерживаются 60 процентов.

Менее четверти республиканцев считает, что их партия едина. У демократов этот показатель составляет 40 процентов.

Опрос проводился 24 марта, спустя неделю после провала попыток республиканцев провести реформу здравоохранения. Несмотря на эту неудачу, 51 процент респондентов-республиканцев полагает, что партия сможет объединиться к выборам 2018 года. При этом почти четверть республиканцев настроены пессимистично, полагая, что и в следующем году внутрипартийные разногласия сохранятся.

Почти 40 процентов демократов считают, что их партия сплотится к промежуточным выборам, 20 процентов полагают, что ей это не удастся.



Тем временем опрос показал, что положительный рейтинг Трампа составляет 42 процента, а 56 процентов американцев не одобряют его действия. Рейтинг одобрения Трампа за последний месяц снизился на три процента, негативный рейтинг составил 14 процентов.