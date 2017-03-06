Республиканцы и демократы расходятся во мнениях об американской идентичности

К списку вещей, которые разделяют правых и левых в США, можно добавить еще одну: американцы не могут прийти к согласию в вопросе о том, что значит быть американцем.

Новый опрос Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC показал, что республиканцы гораздо чаще указывают на культуру, уходящую корнями в христианскую веру и традиции первых европейских иммигрантов, как важную составляющую американской идентичности.

Демократы более склонны отмечать историю смешения людей со всего мира и традицию предоставления убежища тем, кто скрывается от преследований.

Несмотря на разногласия в вопросе о том, что составляет американскую идентичность, 7 из 10 опрошенных – вне зависимости от того, какую партию они поддерживают, – считают, что страна эту идентичность теряет.

«Раскол очень разительный», – говорит 65-летний бухгалтер Лайнел Джонс из Боулдера, штат Колорадо. Как и многие демократы, Джонс указывает на многообразие и открытость к беженцам и другим иммигрантам как на центральные составляющие американской идентичности.

«В американской политической ситуации происходит столько потрясений, – говорит она. – Представления людей о том, каково место Америки в мире, очень сильно отличаются на разных концах спектра».

Несмотря на это, у демократов, республиканцев и независимых есть явные точки соприкосновения в вопросе о том, что составляет идентичность страны. Это справедливая судебная система и принцип верховенства закона, свободы, закрепленные в Конституции, возможность получить хорошую работу и осуществить «американскую мечту».

Мультикультурализм и религия

Правые и левые серьезно разошлись в оценке других характеристик, которые считались неотъемлемыми чертами Америки.

Около 65 процентов демократов заявили, что смешение мировых культур крайне или очень важно для американской идентичности. Этой же точки зрения придерживаются лишь 35 процентов республиканцев. 29 процентов демократов придают столь же большое значение христианству. Среди республиканцев таких 57 процентов.

Демократы гораздо чаще, чем республиканцы (74 процента против 55) придают большое значение возможности приехать в страну, чтобы скрыться от насилия. Кроме того, 25 процентов демократов и 46 процентов республиканцев придают большое значение культуре, восходящей к первым иммигрантам из Европы.

Регги Лоуренс, 44-летний республиканец из техасского Мидленда, владелец бизнеса по обслуживанию нефтяных месторождений, говорит, что страна и Конституция были сформированы на основе христианских ценностей. Он считает, что по мере того, как им придается все меньше значения, меняется и структура семей и, в конце концов, идентичность страны.

«Если мы потеряем свою идентичность, то кто мы такие? – спрашивает он. – Мы уже больше не страна».

Профессор политологии из Университета Канзаса Патрик Миллер говорит, что результаты опроса отражают укоренившиеся разногласия между двумя лагерями, существующими в США: сторонниками открытости и многообразия с одной стороны и теми, кто считает, что в основе страны должны лежать традиции, заложенные белыми англоязычными протестантами, какими были первые переселенцы.

Иммиграция

Столкновения между этими конкурирующими взглядами на американскую идентичность не раз доходили до точки кипения в истории США. Так, например, было, когда в 1880-х законодатели запретили иммиграцию из Китая, или когда в двадцатом веке возникали предубеждения против католических иммигрантов и их потомков.

Миллер считает, что разительные расхождения и новые вопросы о том, что значит быть американцем, являются естественным побочным продуктом не только истории США, но и нынешнего политического климата и ожесточенности дебатов об иммиграции и приеме беженцев.

«Наше чувство идентичности практически неотделимо от темы иммиграции, поскольку именно так и создавалась страна, – говорит он. – Учитывая, кто мы, и как мы здесь появились, это очень естественные дебаты».

Опрос показал, что демократы почти в три раза чаще республиканцев говорят, что США должны быть страной, состоящей из многих культур и ценностей, которые меняются по мере прибытия новых людей. Со своей стороны, республиканцы значительно чаще говорят, что должны быть неотъемлемые основы американской культуры, которые иммигранты обязаны принять.

Подавляющее большинство республиканцев считают, что иммигранты, приехавшие в страну за последнее десятилетие, сохраняют собственную культуру и ценности, а не принимают американские.

Говоря о факторах, которые представляют наибольшую угрозу американскому образу жизни, демократы выражают общие опасения по поводу политических лидеров страны, политической поляризации и экономического неравенства. Большинство республиканцев вместо этого указывают на нелегальную иммиграцию, как главный источник тревог.

Это может показаться странным, но опасения по поводу влияния иностранных правительств оказывают примерно одинаковое воздействие на левых и правых в период, когда призывы к проведению расследования возможных связей президента Дональда Трампа с Россией в основном исходят от демократов. Примерно 4 из 10 демократов и республиканцев считают, что этот фактор представляет крайне серьезную или очень серьезную угрозу.

Америка – великая страна?

Два вопроса, которые также задавались во время предвыборной кампании, позволяют получить представление о том, как избрание Трампа могло повлиять на взгляды партийных приверженцев. Нынешний опрос показал, что 52 процента республиканцев сегодня считают, что США являются величайшей страной в мире, что значительно выше результатов июньского опроса, когда об этом заявили только 35 процентов республиканцев.

Эту точку зрения разделяют примерно 22 процента демократов, и в их среде эти настроения практически не изменились по сравнению с предыдущим опросом.

Демократы, судя по всему, укрепляют свою убежденность в том, что расовое, религиозное и социальное многообразие делает страну сильнее. С этой точкой зрения согласились около 80 процентов респондентов-демократов, в то время как восемь месяцев назад таких было 68 процентов.

Что касается республиканцев, то с этим утверждением согласился 51 процент, и этот показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим опросом.