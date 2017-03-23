Полиция установила личность человека, устроившего теракт в Лондоне

Лондонская полиция установила личность человека, который в среду совершил нападение у здания парламента. Как сообщается, это 52-летний уроженец Великобритании Халид Масуд.

Масуд был на примете у полиции в связи с несколькими судимостями за различные правонарушения, в том числе за хранение наступательного оружия. В последний раз он был осужден в 2003 году за хранение ножа.

При этом Масуд не привлекался по статьям, связанным с терроризмом.

Премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в парламенте с речью о теракте, заявила, что в отношении нападавшего ранее велось расследование в разведывательной службе MI-5 «в связи с подозрениями в воинствующем экстремизме». Однако, по ее словам, он не был объектом «текущей работы разведки», и разведывательным органам не было ничего известно о его планах и мотивах.

Ранее «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне, совершенное 22 марта. Это сообщила группировка через связанное с ней информационное агентство. ИГИЛ охарактеризовал нападающего как своего солдата, но не указал, что оказывал ему содействие в планировании теракта.