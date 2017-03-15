Польша намерена добиться выдачи гражданина США

Польша заявляет, что будет добиваться ареста и экстрадиции гражданина США Майкла Каркоца. Каркоц обвиняется в том, что во время Второй мировой войны он сотрудничал с нацистами и несет ответственность за массовое убийство 44-х мирных поляков.

По утверждению правоохранителей Германии и Польши, житель Миннеаполиса по имени Майкл Каркоц во время Второй мировой войны командовал подразделением Украинского легиона самообороны, находившимся под руководством СС. Утверждается, что Каркоц отдал приказ солдатам о нападении на польскую деревню в отместку за убийство офицера СС.

Польские власти заявили, что они «на сто процентов» уверены в том, что Каркоц – именно то самый человек.

Проукрор Анджей Позорски говорит: «Нет сомнений в том, что доказательства, позволяющие найти тех, кто несет ответственность – в данном случае за геноцид и преступления против человечности – сами по себе всегда огромный успех. Этот случай указывает на то, что подобная возможность все еще существует, или, по крайней мере, на то, что у нас все еще есть шанс предать виновных суду. Я думаю, что мы никогда не должны останавливаться – до тех пор, пока у нас есть малейшая возможность добиться осуществления правосудия».

Каркоц, который иммигрировал в США в 1949 году, вероятно, сообщил иммиграционным властям заведомо ложную информацию о себе, чтоб может привести к лишению его гражданства.

Семья Каркоца, с свою очередь, заявляет, что эти обвинения – «скандальная и бездоказательная клевета» и на самом деле он входил в подпольную организацию, сражавшуюся с нацистами.

Доказательства вины Каркоца были получены у его сослуживцев, из документов военного времени и его собственных мемуаров на украинском языке.

Каркоц страдает болезнью Альцгеймера. Германская прокуратура решила прекратить его судебное преследование в 2015 году после того, как американские врачи вынесли решение о том, что он слишком болен, чтобы предстать перед судом.