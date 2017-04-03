Польша обвинила Россию в катастрофе президентского самолета под Смоленском в 2010 году

Польские власти обвинили российских диспетчеров в умышленном провоцировании катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасенек. По его словам, анализ вещественных доказательств по делу о крушении президентского Ту-154 позволяет говорить о подозрении в причастности к катастрофе двух смоленских авиадиспетчеров, а также некоего неназванного третьего лица, находившегося в момент катастрофы в диспетчерской башне. Пасенек также рассказал о том, что по итогам проведенной эксгумации установлено, что в пяти гробах находились останки других людей, в случае двух других захоронений речь идет о подмене тел. Напомним, 10 апреля 2010 года во время захода на посадку у аэродрома Северный в Смоленске разбился президентский самолет, в котором, кроме лидера Польши, находились еще 95 человек.