Польша закупает «Патриоты»

Польша намерена до конца года закупить в США восемь систем ПРО Patriot.

Министр обороны Польши Антонин Мацеревич заявил, что речь идет о сделке в размере 7,6 млрд долларов, необходимой в свете «растущей угрозы с востока». Мацеревич пояснил, что эти системы «позволят гарантировать безопасность польского государства».

Польша активизировала темпы модернизации своих вооруженных сил после аннексии Крыма Россией.

Предполагается, что системы Patriot будут использованы для перехвата российских ракет, базирующихся в Калининградской области.

Производитель Patriot – компания Raytheon – выразила удовлетворение тем, что сделка близится к завершению. Соответствующий контракт должен быть одобрен Конгрессом США.