Военный самолет сблизился с президентским бортом

ОБЪЕДИНЕННАЯ ВОЕННАЯ БАЗА ЭНДРЮС, МЭРИЛЕНД – За несколько минут до того, как самолет с президентом США совершил посадку на Объединенной военной базе Эндрюс, неожиданно близко к президентскому борту подошел другой военный самолет.

Самолет C-17 Globemaster был замечен в 18:23 по местному времени в воскресенье, когда президентский самолет заходил на посадку на своей базе в Мэриленде под Вашингтоном.

Президентский борт не совершал никаких маневров в попытке уклониться, и не было никаких признаков, что ему грозила опасность. Через шесть минут президентский самолет приземлился на базе Эндрюс.

«Странное происшествие»

Свидетелями инцидента стали несколько журналистов, включая корреспондента «Голоса Америки», которые находились на борту. Появление самолета первым заметил фотограф Associated Press Алекс Брэндон, которому удалось сделать снимок после того, как тот приблизился с севера, находясь на чуть более низкой высоте, и подошел к правому борту президентского самолета.

Журналисты, увидевшие другой самолет, включая телевизионного технического специалиста, который летал на президентском лайнере со времен администрации Джимми Картера, согласились, что они никогда не были свидетелями такого сближения.

«Я бы сказал, что это, вне всякого сомнения, странное происшествие», – заявил подполковник ВВС США в отставке, которого цитирует издание Strategic Sentinel, специализирующееся на геопространственной разведке.

Без объяснений

Обычно находящиеся в воздухе самолеты не подходят друг к другу ближе чем на 300 метров по вертикали и 4,8 километра по горизонтали. При этом авиадиспетчеры часто обеспечивают президентскому самолету более широкий коридор.

Звонки дежурному офицеру по связям с общественностью в 89-м транспортном авиакрыле на базе Эндрюс в воскресенье вечером остались без ответа. В состав авиакрыла входит президентская транспортная авиагруппа, в ведении которой находится военный самолет VC-25, военная версия Boeing-747. Именно этот самолет принимает позывной «Борт номер один» (Air Force One), когда на его борту находится президент США.

Также никто не взял трубку в Консолидированной системе управления захода на посадку Потомака (Potomac Consolidated Terminal Radar Approach Control), контролирующей воздушное пространство над базой Эндрюс и четырьмя крупными коммерческими аэропортами в столичном регионе.

Комментариев из Белого дома также не поступало, и неизвестно, информировались ли о ситуации президент Трамп или другие высокопоставленные чиновники, находившиеся на борту, вылетевшем из Международного аэропорта Палм-Бич во Флориде.

Вернемся к гольфу

На борту номер один находились главный стратег президента Стив Бэннон, советник Стивен Миллер, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и заместитель главы администрации Белого дома Джо Хейгин.

Журналисты в салоне для прессы быстро вернулись к телеэкранам, на которых шел прямой репортаж с турнира по гольфу Masters. Это были последние минуты полета, во время которого президент не выходил к журналистам, и который, если бы не появление другого самолета, был бы ничем не примечателен.

Трамп возвращался в Вашингтон после четырехдневного пребывания в своем особняке Мар-а-Лаго во Флориде. Там он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и отдал распоряжение о нанесении ракетного удара по авиабазе в Сирии, откуда вылетали самолеты, предположительно распылившие нервно-паралитический газ зарин в районах, подконтрольных повстанцам.