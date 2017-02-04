Посол Томас Пикеринг: «Cотрудничество нужно начинать с простых вещей»

Возможное улучшение отношений между США и Россией стало главной темой для дискуссий в вашингтонских исследовательских центрах. Несмотря на то, что президенты двух стран уже заявили о том, что в ближайшее время собираются «наладить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество» и вместе бороться с «мировыми угрозами», эксперты пока не могут договориться о том, каким именно может быть подобное сотрудничество.

Бывший посол США в России, экс-заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Пикеринг (Thomas Pickering), утверждает, что для восстановления партнерских отношений между государствами достаточно сделать «два простых шага»:

«Первый из них уже сделан, - объяснил он в интервью Украинской службе «Голоса Америки». – Это простое правило: хватит критиковать друг друга, хватит возлагать друг на друга вину (за какие-либо события). Если вы не можете быть нейтральным или позитивным – просто промолчите».

Посол подчеркнул, что эти рекомендации относятся к публичным выступлениям политиков и официальных лиц.

«Вы не можете публично делать заявления, которые могут вызвать войну», - пояснил Томас Пикеринг.

Кроме этого, по его словам, пытающиеся договориться стороны должны «просчитывать» свои шаги для того, чтобы случайно «не нанести ущерба другой стороне», и понимать, насколько важны переговоры, проходящие за закрытыми дверями.

«Именно на таких переговорах должны обсуждаться вопросы, которые являются главными в отношениях двух стран», - сказал Томас Пикеринг.

Экс-заместитель госсекретаря считает, что сотрудничество, о котором говорят и в Кремле, и в Белом доме, легче всего наладить, «начав совместно работать над проблемой, которую сравнительно легко решить».

«Прекрасной возможностью может быть расширение сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, например», - предложил Томас Пикеринг, добавив, что в этом вопросе достаточно несложно избежать разногласий.

«Вторым шагом должен стать как можно более быстрый переход к обсуждению самого опасного вопроса – вопроса о ядерном оружии и его применении», - считает посол.

По его словам, в Москве и Вашингтоне должны осознавать, что случайный инцидент может привести к катастрофе мирового масштаба.

«Мы должны и можем ее предотвратить, - говорит Томас Пикеринг. – Мы сдлелаем это, если начнем (сотрудничество)».

Заместитель директора программы по изучению России и Евразии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф (Jeffrey Mankoff), в свою очередь, считает, что перспективы двустороннего сотрудничества оценивать пока рано.

«В администрации (США) вы сейчас слышите разные голоса, - сказал он в интервью Грузинской службе «Голоса Америки». – Советник по национальной безопасности Майкл Флинн выступает за диалог с Россией, за заключение некоей «большой сделки». С другой стороны – есть министр обороны Мэттис, представитель в ООН Никки Хэйли и многие другие, которые заявляли, что Россия представляет угрозу, и требовали быстрого и жесткого ответа на действия (Москвы), которые угрожают безопасности Европы».

Джеффри Манкофф согласен с тем, что сегодня в Белом доме «гораздо больше хотят наладить отношения с Россией, чем это было при администрации Обамы». Но на реализацию этих планов, по мнению эксперта, могут повлиять не только разногласия между ключевыми сотрудниками администрации, но и непредвиденные события в мире, на которые прийдется реагировать и Москве, и Вашингтону.

К тому же, исторический опыт показывает, что далеко не все подобные попытки заканчивались успехом.

«Можно вспомнить, что и президент Обама, и президент Буш, и даже президент Клинтон начинали в свое время с попыток улучшить американско-российские отношения, - говорит Джеффри Манкофф. – Но ко времени завершения их президентских сроков эти отношения были очень плохими во многом потому, что у Москвы и у Вашингтона были разные представления о том, какие именно проблемы в мире являются главными. Ситуация может повториться и на этот раз».