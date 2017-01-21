Марш женщин - в Вашингтоне и за его пределами

Сотни тысяч женщин в США и во всем мире маршируют 21 января 2017 с целью пояснить новому лидеру - Дональду Трампу - что они готовы бороться за свои права
Участники протестов призывают к равенству, вне зависимости от расы и пола, а также требуют доступного медицинского обслуживания - а участницы - также чтобы политики не посягали на их право на искусственное прерывание беременности.
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Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем приветствует участников Марша женщин в Вашингтоне 21 января 2017 - в первый полный день президентства Дональда Трампа.
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Вид на Марш женщин на Вашингтон с крыши здания "Голоса Америки" - 21 января 2017
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В Марше женщин на Вашингтон участвуют и мужчины
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Один из плакатов на марше, призывающих к равенству между мужчинами и женщинами
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Участники Марша на Вашингтон с плакатом - "Гнев оправдан". 21 января 2017
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Участницы Марша на Вашингтон с плакатами: "Чтобы было ясно: Трамп хвастался сексуальным домогательством", и - "мы можем хватать в ответ". Это - намек на ряд обвинений в адрес Дональда Трампа по поводу неподобающего поведения в отношении женщин