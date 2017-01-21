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Марш женщин - в Вашингтоне и за его пределами

Сотни тысяч женщин в США и во всем мире маршируют 21 января 2017 с целью пояснить новому лидеру - Дональду Трампу - что они готовы бороться за свои права

Участники протестов призывают к равенству, вне зависимости от расы и пола, а также требуют доступного медицинского обслуживания - а участницы - также чтобы политики не посягали на их право на искусственное прерывание беременности.
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Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем приветствует участников Марша женщин в Вашингтоне 21 января 2017 - в первый полный день президентства Дональда Трампа.&nbsp;
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Американская феминистка и журналистка Глория Стайнем приветствует участников Марша женщин в Вашингтоне 21 января 2017 - в первый полный день президентства Дональда Трампа. 

Вид на Марш женщин на Вашингтон с крыши здания &quot;Голоса Америки&quot; - 21 января 2017 &nbsp;
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Вид на Марш женщин на Вашингтон с крыши здания "Голоса Америки" - 21 января 2017
 

В Марше женщин на Вашингтон участвуют и мужчины
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В Марше женщин на Вашингтон участвуют и мужчины

Один из плакатов на марше, призывающих к равенству между мужчинами и женщинами
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Один из плакатов на марше, призывающих к равенству между мужчинами и женщинами

Участники Марша на Вашингтон с плакатом - &quot;Гнев оправдан&quot;. 21 января 2017&nbsp; &nbsp;
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Участники Марша на Вашингтон с плакатом - "Гнев оправдан". 21 января 2017 
 

Участницы Марша на Вашингтон с плакатами: &quot;Чтобы было ясно: Трамп хвастался сексуальным домогательством&quot;, и - &quot;мы можем хватать в ответ&quot;. Это - намек на ряд обвинений в адрес Дональда Трампа по поводу неподобающего поведения в отношении женщин &nbsp;&nbsp;
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Участницы Марша на Вашингтон с плакатами: "Чтобы было ясно: Трамп хвастался сексуальным домогательством", и - "мы можем хватать в ответ". Это - намек на ряд обвинений в адрес Дональда Трампа по поводу неподобающего поведения в отношении женщин
  

Участница протестов с плакатом: &quot;Трамп - расист, сексист, лжец, сексуальный маньяк&quot;.&nbsp;
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Участница протестов с плакатом: "Трамп - расист, сексист, лжец, сексуальный маньяк". 

Участница протестов с плакатом: &quot;Убери свои маленькие загребущие ручки от наших прав&quot;.
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Участница протестов с плакатом: "Убери свои маленькие загребущие ручки от наших прав".

Марш женщин на Вашингтон у стен Музея коренных жителей Америки, 21 января 2017
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Марш женщин на Вашингтон у стен Музея коренных жителей Америки, 21 января 2017

Плакат: &quot;Я с ней&quot;
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Плакат: "Я с ней"

Плакат: &quot;Женщины совершенны&quot;
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Плакат: "Женщины совершенны"

Николь Монсо из Нью-Йорка, участница Марша женщин в Вашингтоне. На наклейке: &quot;Живи, люби, противоборствуй&quot;.&nbsp;
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Николь Монсо из Нью-Йорка, участница Марша женщин в Вашингтоне. На наклейке: "Живи, люби, противоборствуй". 

Протестующие на Индепенденс авеню, 21 января 2017
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Протестующие на Индепенденс авеню, 21 января 2017

На плакате: &quot;Статуя отнятия свобод&quot;
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На плакате: "Статуя отнятия свобод"

Протесты в Лондоне после инаугурации Дональда Трампа.&nbsp; На плакатах: &quot;Заткнись, Трамп, и приготовь мне бутерброд&quot;, &quot;Убери свои ручки от моих прав&quot;, &quot;Не трогай своими законами мое тело&quot;. 21 января 2017
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Протесты в Лондоне после инаугурации Дональда Трампа. 
На плакатах: "Заткнись, Трамп, и приготовь мне бутерброд", "Убери свои ручки от моих прав", "Не трогай своими законами мое тело". 21 января 2017

Протесты в Париже после инаугурации Дональда Трампа. 21 января 2017
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Протесты в Париже после инаугурации Дональда Трампа. 21 января 2017

Протесты в Брюсселе после инаугурации Дональда Трампа. 21 января 2017
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Протесты в Брюсселе после инаугурации Дональда Трампа. 21 января 2017

Протесты в Брюсселе. На плакате: &quot;Сражайся, как девушка&quot;. 21 января 2017
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Протесты в Брюсселе. На плакате: "Сражайся, как девушка". 21 января 2017

Участницы Марша женщин в Найроби, Кения.
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Участницы Марша женщин в Найроби, Кения.

Участницы Марша женщин в Кении: &quot;Так выглядит феминистка&quot;
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Участницы Марша женщин в Кении: "Так выглядит феминистка"

Марш женщин в Дублине, Ирландия
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Марш женщин в Дублине, Ирландия

Марш женщин, Калькутта, Индия
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Марш женщин, Калькутта, Индия

Марш женщин в Бангалоре, Индия
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Марш женщин в Бангалоре, Индия

Марш женщин в Вашингтоне, США
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Марш женщин в Вашингтоне, США

Юные участницы Марша женщин в Вашингтоне, на плакатах: &quot;Будь осторожен, Трамп - мое поколение голосует следующим&quot;&nbsp;
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Юные участницы Марша женщин в Вашингтоне, на плакатах: "Будь осторожен, Трамп - мое поколение голосует следующим" 

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