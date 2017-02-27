89-я церемония награждения «Оскар»

Ярчайшие звезды Голливуда прошли по самой известной в мире красной ковровой дорожке воскресным вечером 26 февраля для участия в 89-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии - одной из самых престижных наград в мире киноискусства.

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