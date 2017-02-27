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89-я церемония награждения «Оскар»

Ярчайшие звезды Голливуда прошли по самой известной в мире красной ковровой дорожке воскресным вечером 26 февраля для участия в 89-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии - одной из самых престижных наград в мире киноискусства.
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Актриса&nbsp;Виола Дэвис на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
1

Актриса Виола Дэвис на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса Эмма Стоун на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
2

Актриса Эмма Стоун на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актер Райан Гослинг на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
3

Актер Райан Гослинг на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса Холли Берри на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
5

Актриса Холли Берри на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса Оливия Хэмилтон, слева, и режиссер Дэмьен Шазелл&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года.&nbsp;
6

Актриса Оливия Хэмилтон, слева, и режиссер Дэмьен Шазелл на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года. 

Актриса Николь Кидман на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
8

Актриса Николь Кидман на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса&nbsp;Изабель Юппер&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
9

Актриса Изабель Юппер на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса и певица Жанель Монэ&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
10

Актриса и певица Жанель Монэ на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса&nbsp;Рут Негга&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
11

Актриса Рут Негга на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса&nbsp;Рут Негга&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
12

Актриса Рут Негга на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Люсиана Барросо​, слева, и&nbsp;Мэтт Дэймон&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года.
13

Люсиана Барросо​, слева, и Мэтт Дэймон на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.

Актер Махершала Али на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
14

Актер Махершала Али на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Джастин Тимберлэйк, слева, с супругой&nbsp;Джессикой Бил на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
15

Джастин Тимберлэйк, слева, с супругой Джессикой Бил на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Актриса Октавия Спенсер на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
17

Актриса Октавия Спенсер на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Труди Тайлер, слева, и Стинг на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
18

Труди Тайлер, слева, и Стинг на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Ава ДюВерней на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
23

Ава ДюВерней на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Лесли Манн, слева, и&nbsp;Джуд Апатоу красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года.&nbsp;
24

Лесли Манн, слева, и Джуд Апатоу красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года. 

Актриса Шарлиз Терон на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
25

Актриса Шарлиз Терон на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

София Карсон&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
27

София Карсон на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

Джеки Чан&nbsp;на красной дорожке у театра &quot;Долби&quot; в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения &quot;Оскар&quot;, 26 февраля 2017 года. &nbsp;
31

Джеки Чан на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.  

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