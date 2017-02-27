Ярчайшие звезды Голливуда прошли по самой известной в мире красной ковровой дорожке воскресным вечером 26 февраля для участия в 89-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии - одной из самых престижных наград в мире киноискусства.
Показать ещё
1
Актриса Виола Дэвис на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
2
Актриса Эмма Стоун на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
3
Актер Райан Гослинг на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
5
Актриса Холли Берри на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
6
Актриса Оливия Хэмилтон, слева, и режиссер Дэмьен Шазелл на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
8
Актриса Николь Кидман на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
9
Актриса Изабель Юппер на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
10
Актриса и певица Жанель Монэ на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
11
Актриса Рут Негга на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
12
Актриса Рут Негга на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
13
Люсиана Барросо, слева, и Мэтт Дэймон на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
14
Актер Махершала Али на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
15
Джастин Тимберлэйк, слева, с супругой Джессикой Бил на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
17
Актриса Октавия Спенсер на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
18
Труди Тайлер, слева, и Стинг на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
23
Ава ДюВерней на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
24
Лесли Манн, слева, и Джуд Апатоу красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
25
Актриса Шарлиз Терон на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
27
София Карсон на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.
31
Джеки Чан на красной дорожке у театра "Долби" в Лос-Анджелесе. 89-я церемония награждения "Оскар", 26 февраля 2017 года.