Инаугурационные балы: фотогалерея

Президент США Дональд Трамп и Первая леди Мелания Трамп танцуют на "Балу свободы" в Вашингтоне 20 января 2017, в вашингтонском Центре съездов, после инаугурации и торжественного парада.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией приветствуют собравшихся на "Балу свободы". Слева - вице-президент Майк Пенс с супругой Карен.
Зять президента, Джаред Кушнер, и дочь - Иванка Трамп - на инаугурационном балу.
Президент Дональд Трамп танцует с офицером Кэтрин Картмелл, а Первая леди Мелания Трамп - с сержантом Хосе Мединой, на инаугурационном балу, посвященном американским военнослужащим.
Гости "Бала свободы" фотографируют новую Первую пару США - Дональда и Меланию Трамп.
Гости бала слушают выступление Дональда Трампа на "Балу свободы" в Вашингтоне, 20 января 2017.
Президент США Дональд Трамп танцует с Первой леди Меланией Трамп на инаугурационном балу, посвященном американским военнослужащим. Вашингтон, 20 января 2017.