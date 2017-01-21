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Инаугурационные балы: фотогалерея

Президент США Дональд Трамп и Первая леди Мелания Трамп танцевали в день инаугурации 45-го президента на трех балах.
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Президент США Дональд Трамп и Первая леди Мелания Трамп танцуют на &quot;Балу свободы&quot; в Вашингтоне 20 января 2017, в вашингтонском Центре съездов, после инаугурации и торжественного парада.
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Президент США Дональд Трамп и Первая леди Мелания Трамп танцуют на "Балу свободы" в Вашингтоне 20 января 2017, в вашингтонском Центре съездов, после инаугурации и торжественного парада.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией приветствуют собравшихся на &quot;Балу свободы&quot;. Слева - вице-президент Майк Пенс с супругой Карен.&nbsp; &nbsp;
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Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией приветствуют собравшихся на "Балу свободы". Слева - вице-президент Майк Пенс с супругой Карен. 
 

Зять президента, Джаред Кушнер, и дочь - Иванка Трамп - на инаугурационном балу.&nbsp; &nbsp;
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Зять президента, Джаред Кушнер, и дочь - Иванка Трамп - на инаугурационном балу. 
 

Президент Дональд Трамп танцует с офицером Кэтрин Картмелл, а Первая леди Мелания Трамп - с сержантом Хосе Мединой, на инаугурационном балу, посвященном американским военнослужащим. &nbsp;
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Президент Дональд Трамп танцует с офицером Кэтрин Картмелл, а Первая леди Мелания Трамп - с сержантом Хосе Мединой, на инаугурационном балу, посвященном американским военнослужащим.
 

Гости &quot;Бала свободы&quot; фотографируют новую Первую пару США - Дональда и Меланию Трамп.&nbsp;
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Гости "Бала свободы" фотографируют новую Первую пару США - Дональда и Меланию Трамп. 

Гости бала слушают выступление Дональда Трампа на &quot;Балу свободы&quot; в Вашингтоне, 20 января 2017. &nbsp;
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Гости бала слушают выступление Дональда Трампа на "Балу свободы" в Вашингтоне, 20 января 2017.
 

Президент США Дональд Трамп танцует с Первой леди Меланией Трамп на инаугурационном балу, посвященном американским военнослужащим. Вашингтон, 20 января 2017.
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Президент США Дональд Трамп танцует с Первой леди Меланией Трамп на инаугурационном балу, посвященном американским военнослужащим. Вашингтон, 20 января 2017.

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