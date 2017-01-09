Филиппины изучают перспективы военных отношений с Россией

ТАЙБЭЙ – Россия и Филиппины рассматривают возможность проведения совместных военно-морских учений, что будет способствовать проведению Манилой многосторонней внешней политики и позволит укрепить ее вооруженные силы. При этом обе страны получат возможность противостоять влиянию США.

На прошлой неделе Москва направила в Манилу эсминец и танкер ВМФ с визитом доброй воли. Теперь, как сообщают филиппинские СМИ, обе стороны обсуждают расширение сотрудничества в области обороны. Некоторые наблюдатели ожидают, что Россия предложит Маниле купить ее оружие, что положительно скажется как на развитии торговли, так и на достижении целей Филиппин по укреплению обороны.

«Что касается Дутерте, то он – большой поклонник [президента России Владимира] Путина, и он хочет выстраивать отношения с ним, – говорит профессор Школы государственной политики Национального университета Сингапура Эдуардо Арарал. – Он хочет закупать оружие у России. Филиппины хотят наращивать свою военную мощь и не хотят быть слишком зависимыми от США».

После прихода к власти в июне прошлого года президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что хочет снизить зависимость от бывшего колонизатора, США, и углублять отношения с Китаем, Японией и Россией.

В октябре Дутерте побывал в Китае и Японии, которые согласились оказать поддержку относительно бедной стране Юго-Восточной Азии, в том числе в виде инвестиций.

Прибытию в Манилу двух российских военных кораблей предшествовала оживленная встреча Дутерте и Путина на региональном саммите в Перу в ноябре. На ней президент Филиппин рассказал Путину о своих попытках дистанцировать свою страну от Соединенных Штатов.

Дутерте в резкой форме обвинил США в чрезмерном влиянии на его страну. Манилу и Вашингтон связывает Договор о взаимной обороне, заключенный в 1951 году. Они совместно сопротивлялись мусульманским повстанцам на юге Филиппин и вместе патрулировали спорные акватории в Южно-Китайском море, на которые претендует Манила.

Однако в прошлом году Вашингтон вызвал раздражение у Дутерте своей критикой внесудебных казней, которые, предположительно, осуществляют власти страны в рамках кампании по борьбе с наркотиками.

Советский Союз был главным соперником США в «холодной войне», а сегодня Россия регулярно выступает против американского вмешательства на Ближнем Востоке. До прихода Дутерте контакты России и Филиппин не были активными в связи с историческим альянсом Манилы и Вашингтона.

В декабре американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли два особняка, которыми пользовались российские работники в связи с «вредоносной» деятельностью в Интернете, направленной на то, чтобы повлиять на выборы в США 8 ноября.

«Российская помощь Филиппинам – это предупреждение Америке. Москва дает понять, что она может действовать на территориях, которые долгое время считались дружелюбно настроенными к США, – говорит Шон Кинг – старший вице-президент нью-йоркской консалтинговой фирмы Park Strategies. – Сложно сказать, как далеко может зайти или зайдет это сотрудничество, но его символическое значение нельзя недооценивать».

Филиппинские СМИ приводят слова пресс-секретаря Дутерте, заявившего в четверг, что он рассматривает визит российских кораблей, как возможность укрепления отношений между военно-морскими силами двух стран. В совместном меморандуме о взаимопонимании, который может быть подписан, могут быть упомянуты военные обмены, совместные учения и студенческие поездки, заявил пресс-секретарь.

Любые соглашения о продаже российского оружия, вероятно, не будут содержать оговорок, касающихся прав человека, полагает Арарал, в то время как США могут потребовать, чтобы оружие, полученное в рамках оборонных контрактов, не использовалось в кампании по борьбе с наркотиками.

Укрепление отношений с Филиппинами поможет России продавать оружие этой азиатской стране, считает Арарал. Россия обладает вторыми по мощности вооруженными силами в мире после США, согласно базе данных GlobalFirePower.com. Этот же источник ставит Филиппины на 51-е место.

Согласно этой базе данных, у страны, состоящей из примерно 7100 островов, нет эсминцев или подводных лодок, в то время как Россия располагает 15 эсминцами и 60 подводными лодками.

Считается, что Россия хочет усилить свое влияние в других регионах Азии, но не настолько, чтобы это вызвало трения с региональными военными тяжеловесами, такими, как Китай, Вьетнам и Индонезия.

«Россия пытается создать евразийскую дугу, которая простиралась бы от Беларуси до Юго-Восточной Азии», – говорит Фабрицио Бодзатто – научный сотрудник Тамканского университета (Tamkang University) на Тайване, который специализируется на международных отношениях.

«Поэтому установление партнерских связей с Филиппинами может способствовать или сыграть важную роль в ее грандиозном плане, касающемся Азиатско-Тихоокеанского региона, – добавил он. – Кроме того, идя на военное сотрудничество с Филиппинами, Москва отводит их все дальше от США».