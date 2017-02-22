Президентский рейтинг Дональда Трампа

Дональд Трамп занимает Овальный кабинет уже месяц. За это время aмериканцы разделились на активных сторонников и не менее горячих противников нового президента.В последнем опросе Pew Research Center участвовали 1503 американца, из которых четкую позицию в отношении политики президента имеют 75% всех опрошенных. Лишь 17% затруднились ответить, одобряют ли они ее, или нет.

Эмоции граждан в отношении первых конкретных шагов Дональда Трампа на посту президента гораздо сильнее, чем в отношении его предшественников. Так, 39% опрошенных одобряют Трампа, 56% – не одобряют. Для сравнения, аналогичные показатели предыдущих президентов были таковы: Барак Обама (2009) – 64% – одобряли, 17% – нет, Джордж Буш-мл. (2001) – 53% – одобряли, 21% – не одобряли; Билл Клинтон (1993) – 56% против 25%; Рональд Рейган (1981) – 55% – 18%.

Мнение тех, кто настроен еще более категорически, разделяется следующим образом: резко не одобряет политику Трампа 46% опрошенных, 29% – активно ее поддерживают. Среди опрошенных женщин, 33% – одобряют деятельность президента, 63% – не одобряют. Мнение мужчин – 45% одобряют Трампа, 48% – не одобряют.

А вот как, по данным социологов, оценивают американцы личные качества 45-го президента США: 37% считает, что Дональд Трамп заслуживает доверия, 39% – что он хорошо информирован, 54% – знает, что делает, и 34% считает Трампа хорошим переговорщиком. Вместе с тем, 60% считает, что Трамп сдержит свои предвыборные обещания, в то время как 31% – не верят в это.

Источник:

http://www.people-press.org/2017/02/16/in-first-month-views-of-trump-are-already-strongly-felt-deeply-polarized/