Москва называет публикации СМИ о компромате на Трампа «фальшивкой»

МОСКВА – Российские официальные лица в среду дружно отрицали то, что спецслужбы России могли получить материалы, компрометирующие избранного президента США Дональда Трампа, и использовать их для шантажа будущего американского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов, что непроверенный документ, опубликованный интернет-изданием Buzzfeed – «это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя».

«Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких «уток», качество открытой части предыдущего доклада и этой «утки» – сопоставимо... Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона. Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние «охоты на ведьм». Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку – как, собственно, продолжение «охоты на ведьм» – сказал Дмитрий Песков. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России упоминается в документе, распространенном Buzzfeed.

Другие российские политики и чиновники, упомянутые в бумагах, опубликованных Buzzfeed, также отреагировали на скандал. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook: «В части, меня касающейся, в так называемом докладе нет ни одного слова правды. Неправильно указана моя должность (в Госдуме уже пять лет как не работаю). Я не знаком с Майклом Коэном и, признаюсь, до сегодняшнего дня даже не слышал такого имени, при всём к нему уважении. И я не был ни в Праге, ни в других чешских городах как минимум лет пять, а быть может и больше».

Парламентарий делает вывод, что материал, описывающий возможность существования «компромата» на Трампа в России, «сфальфисицирован провокаторами, не владеющими информацией и черпающими ее «с потолка».

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Олег Солодухин, о котором в публикации Buzzfeed говорится, что он участвовал во встречах с Майклом Коэном в Праге, написал в Facebook: «Если учесть, что то, что в этих документах написано обо мне –ложь (кроме имени, фамилии и должности), то у меня серьёзные сомнения в достоверности всего остального документа». Он также полностью отрицает, что знает Майкла Коэна.

Заместитель руководителя аппарата – управляющий делами Госдумы Игорь Дивейкин, про которого сказано, что он встречался с Картером Пейджем, ранее работавшим на Дональда Трампа, не исключил того, что будет судиться с опубликовавшими эту информацию журналистами: «Любое издание несет ответственность за то, что публикует. Я не исключаю, что подам в суд и буду настаивать, чтобы в ходе судебного заседания пригласили того, кто распространяет такую информацию». Он подчеркнул, что «никогда не знал такого человека и даже не предполагал о его существовании», а во времена своей работы в администрации президента России «в зону его компетенции никогда не входили внешнеполитические вопросы».

При этом, по крайней мере, один из фактов, упомянутых в публикации Buzzfeed, подтверждается другими изданиями: как писала в конце прошлого года британская Guardian, Дональд Трамп бывал в 2013 году при проведении конкурса «Мисс Вселенная», был гостем московского отеля «Ритц-Карлтон» и останавливался именно в «президентском номере», где во время визита в Москву в 2009 году жил президент США Барак Обама.

В ходе своей пресс-конференции 11 января в Нью-Йорке, сам избранный президент США так прокомментировал эти инсинуации:

«Когда я выезжаю из страны – я очень известная персона, и я очень осторожен. Я окружен охранниками, окружен людьми – и я всегда говорю им при выездах за рубеж – будьте очень осторожными, потому что в вашем гостиничном номере наверняка будут камеры наблюдения. Я не имею в виду конкретно Россию, но я бы включил ее в эту категорию. И во-вторых – если уж на это пойдут - в этих номерах камеры устанавливают в самых неожиданных местах. С современной технологией эти камеры так малы, что вы их не найдете, и не будете о них знать. Будьте осторожны – не то вы увидите себя вечером по телевизору. Я все время говорю это людям. Я был в России несколько лет назад с конкурсом «Мисс Вселенная», который был очень популярен в Москве. Он был крайне успешным. И я говорил многим людям: «Будьте осторожны, потому что вы не хотите увидеть себя по телевизору. Камеры повсюду». Не только в России – везде. Неужели кто-то в самом деле верит в эту историю? И я, кстати, гермофоб».

В западной прессе московский отель Ритц-Карлтон ранее упоминался в связи с российскими спецслужбами в контексте другой истории: в одном из номеров именно этого отеля с западными общественными деятелями встречался Эдвард Сноуден – бывший контрактор спецслужб США, бежавший в Россию. Могло ли в таком случае ФСБ действительно следить за Трампом?

Исследователи истории разведки напоминают, что во времена существования Советского Союза КГБ неоднократно пытался получить – и получал – материал об иностранных дипломатах и политиках, который потом использовался ими для шантажа или вербовки.

В частности, историк спецслужб Александр Колпакиди вспоминает в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», что «наиболее классическим случаем было дело посла Франции в Москве Мориса Дежана в 1950-х годах: его свели с одной очень известной в то время актрисой, после чего шантажировали».

«Поскольку все это проходило здесь, в Москве, то это проводилось при серьезной организации и под контролем, в этом куча людей участвовала, в таком, кстати, часто участвовали и привлеченные агенты. Вообще, шантаж с помощью компрометирующих съемок осуществлялся постоянно, этим занимались профессионально. Существуют даже отдельные издания, в формате энциклопедии, где случаи секс-компромата для шпионажа и вербовки довольно подробно описаны. Иногда это были и люди невысокого ранга — американские морские пехотинцы, например, или клерки, в общем те, кого не слишком контролировали службы безопасности посольств» – рассказывает Александр Колпакиди.

Обозреватель Радио Свобода, историк и эксперт по советским спецслужбам Владимир Тольц напоминает, что КГБ занимался сбором компрометирующих материалов для вербовки западных граждан на постоянной основе: «КГБ пробовал это делать во всех случаях, когда считал, что что-то получится. У советских спецслужб не было такой изощренности, как у немецкой «Штази», которая для таких дел специально «выращивала» персонал, но все равно, работали таким образом всегда».

При этом Владимир Тольц говорит, что ему не известны случаи в работе российских спецслужб в период после распада СССР, когда становилось известно об удачном сборе и использовании компрометирующей информации в отношении известных людей на Западе.