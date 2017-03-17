Пентагон отчитался об атаке на Аль-Кайду

Пентагон заявил, что провел воздушный удар по позициям Аль-Кайды в Сирии, однако отверг утверждения, что в результате пострадала мечеть, в которой погибли более 40 человек.

По сообщению Министерства обороны США, самолеты и беспилотники атаковали здание по соседству с мечетью в деревне аль-Джанна вблизи Алеппо. В результате, были уничтожены десятки членов Аль-Кайды, которые собрались в этом здании.

Пентагон также распространил фотографии, чтобы подтвердить точность своих утверждений. На фотографии видна мечеть, находящаяся рядом с большим зданием, явно подвергшимся обстрелу. Военное ведомство США подчеркнуло, что удар был нанесен таким образом, чтобы минимизировать риск для мирных жителей.

Ранее правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщило, что в результате авиаудара по мечети погибли 42 человека и десятки получили ранения. Однако правозащитники были не готовы установить: кто нанес этот удар.