Пентагон назвал операцию в Мосуле успешной

В Пентагоне подтвердили информацию о новых успехах, достигнутых иракской армией в ходе освобождения Мосула. В минувшую пятницу правительственные подразделения заняли ключевые административные строения, оттеснив боевиков «Исламского государства», и сумели водрузить иракский флаг над зданием Совета провинции Ниневия.

«Это не только очень символическая победа, но и заметное оперативное достижение, – заявила в ходе брифинга в военном ведомстве исполняющая обязанности помощника министра обороны США Элисса Слоткин (Elissa Slotkin). – Мы очень впечатлены продолжающимися успехами иракской армии».

Также в пятницу подразделения спецназа иракской армии продолжали штурм университета Мосула, сумев взять под свой контроль часть территории кампуса и несколько кварталов на северо-востоке города. Очевидцы утверждают, что ожесточенные бои продолжаются сразу в нескольких районах города.

«Предстоит еще много работы, но дни «Исламского государства» в Мосуле сочтены», – подчеркнул представитель командования операцией «Прирожденная решимость» (Inherent Resolve) полковник Джон Дорриан.

Самые заметные оперативные успехи были достигнуты в восточной части Мосула. Согласно заявлению представителя иракской контртеррористической службы, армейские подразделения сумели занять два из пяти мостов через реку Тигр, соединяющие западную и восточную части города.

Тем не менее, официальные лица в США считают, что борьбы против боевиков «Исламского государства» далеко не окончена.

«После завершения операции в Мосуле, нам понадобятся усилия всех членов коалиции, – сообщила Элисса Слоткин. – Боевики ИГ находятся в западном Ираке, и нам предстоит восстановить границу в этом регионе. Так же есть районы, где нет войсковых подразделений, и «Исламское государство» этим пользуется».

Открытым остается и вопрос о том, как изменится роль США в Ираке и Сирии с приходом новой администрации. Избранный президент Трамп неоднократно заявлял, что намерен усиливать военное присутствие в регионе.

По словам Слоткин, пока и США и другие страны-участники международной коалиции, ограничены в своих возможностях.

«У нас есть план, и он выполняется, – сказала она, приведя в качестве примера ситуацию в Ракке. – Но мы не можем продвигаться (вперед) быстрее, чем двигаются местные сухопутные подразделения».