Линки доступности

Языки
Темы дня

США выпустили крылатые ракеты по сирийской авиабазе

Жертвы химической атаки в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, Сирия, 4 апреля 2017. Погибли около сотни человек

Американские СМИ сообщили о начале воздушной операции США против Сирии - целью пяти десятков крылатых ракет "Томагавк", выпущенных с эсминцев в Средиземном море, стал аэродром «Аш-Шариа» в провинции Хомс в западной Сирии. Именно с этого аэропорта по оценке Пентагона сирийские ВВС совершили 4 апреля авианалет в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб - в ходе этой атаки было применено химическое оружие и погибли около ста человек.

В четверг, в самолете по пути во Флориду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил репортерам: «То, что происходит в Сирии – это позор для всего человечества», добавив при этом, что "на определенном этапе" он готов обсудить сирийский кризис с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «не сомневается» в том, что ответственность за применение химического оружия несет правительство Сирии. По его словам, администрация сейчас рассматривает «несколько вариантов» новой стратегии по отношению к Дамаску.

«Президент Асад потерял право руководить народом Сирии», - подчеркнул Тиллерсон.

«Красная черта» для Башара Асада
please wait
0:02:19
0:00:00 /0:02:19

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG