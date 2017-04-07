США выпустили крылатые ракеты по сирийской авиабазе

Американские СМИ сообщили о начале воздушной операции США против Сирии - целью пяти десятков крылатых ракет "Томагавк", выпущенных с эсминцев в Средиземном море, стал аэродром «Аш-Шариа» в провинции Хомс в западной Сирии. Именно с этого аэропорта по оценке Пентагона сирийские ВВС совершили 4 апреля авианалет в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб - в ходе этой атаки было применено химическое оружие и погибли около ста человек.

В четверг, в самолете по пути во Флориду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил репортерам: «То, что происходит в Сирии – это позор для всего человечества», добавив при этом, что "на определенном этапе" он готов обсудить сирийский кризис с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «не сомневается» в том, что ответственность за применение химического оружия несет правительство Сирии. По его словам, администрация сейчас рассматривает «несколько вариантов» новой стратегии по отношению к Дамаску.

«Президент Асад потерял право руководить народом Сирии», - подчеркнул Тиллерсон.