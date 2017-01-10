Ученые и эксперты готовы внедрять инновации в вооруженные силы при Трампе

ВАШИНГТОН – Пентагон привлек лучших людей из мира науки и технологий, чтобы с их помощью модернизировать военный потенциал США и культуру вооруженных сил.

Члены совета по инновациям говорят, что готовы продолжить работу при администрации Трампа, если их об этом попросят.

Совет возглавляет Эрик Шмидт – председатель совета директоров компании Alphabet, которой принадлежит корпорация Google. Он предполагает, что все члены совета останутся работать под началом отставного генерала Джеймса Мэттиса, если этому органу предложат продолжить свою деятельность.

«Пока никто не говорил мне об уходе», – сказал Шмидт в беседе с журналистами в Пентагоне в понедельник, состоявшейся после первого заседания совета после президентских выборов.

Один из членов совета, известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон, который в ноябре заявил, что у американцев появилась задача на ближайшие четыре года «сделать Америку снова умной», сказал журналистам, что совет создавался, чтобы служить стране, а не какой-то конкретной администрации.

«Думаю, мы все руководствуемся более высокой миссией и рассчитываем, что все это будет просто продолжаться», – сказал он.

Совет по инновациям в сфере обороны, был создан министром обороны Эштоном Картером в апреле 2016 года для внедрения некоторых технологических инноваций и практик Силиконовой долины в вооруженные силы.

На заседании в понедельник совет одобрил 11 рекомендаций министерству обороны, которые в частности касались назначения высшего должностного лица, ответственного за инновации, создания карьерных возможностей для компьютерных специалистов в вооруженных силах, а также оценки уязвимостей современного оружия в плане кибербезопасности.