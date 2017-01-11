США могут обойтись без перехвата северокорейской баллистической ракеты

ВАШИНГТОН – Американские военные, возможно, не будут сбивать северокорейскую межконтинентальную баллистическую ракету в случае ее испытания, если она не будет представлять угрозу США или их союзникам, заявил министр обороны Эштон Картер.

Выступая во вторник на заключительном брифинге для журналистов перед уходом с должности позднее в этом месяце, Картер заявил, что военные могут воспользоваться запуском для сбора разведданных о потенциальных возможностях Северной Кореи.

«Если ракета будет представлять угрозу, она будет перехвачена. Если же нет, мы можем и не пойти на это, поскольку нам может быть более выгодно, во-первых, сохранить средства перехвата и, во-вторых, извлечь информацию из этого полета», – сказал Картер.

Отвечая на вопрос о реакции США на предполагаемые российские хакерские атаки с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, Картер намекнул, что США могут предпринять дополнительные шаги.

«Некоторые ответные действия уже были предприняты. Думаю, нужно относиться к этому, как к началу, а не к концу», – сказал он.

Президент Барак Обама ввел санкции против России и выдворил 35 предполагаемых российских шпионов за «вредоносные действия с киберподдержкой» и преследование американских дипломатов в Москве.