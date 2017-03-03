СМИ: Пенс пользовался личной почтой на посту губернатора

Вице-президент США Майк Пенс, занимая пост губернатора Индианы, нередко пользовался личным аккаунтом электронной почты для обсуждения деловых вопросов.

Электронные письма, переданные газете Indianapolis Star в соответствии с запросом на предоставление информации публичного характера, демонстрируют, что Пенс пользовался личным почтовым ящиком сервиса AOL при обсуждении потенциально конфиденциальных тем со своими помощниками.

Как отмечает газета, хотя законы штата Индиана не запрещают официальным лицам пользоваться личной почтой, Пенс в своих письмах обсуждал вопросы безопасности – такие, как реакция штата на теракты.

По данным газеты, прошлым летом личная почта Пенса была взломана.

Пресс-служба Пенса в четверг опубликовала заявление: «Как и предыдущие губернаторы, в ходе своей службы на посту губернатора Индианы Майк Пенс имел и государственный, и личный аккаунты электронной почты. Будучи губернатором, Пенс полностью соблюдал законы Индианы касательно использования и сохранения электронной почты».

Вопросы, связанные с тем, что Хиллари Клинтон использовала личную почту во время работы госсекретарем, преследовали ее на протяжении всей предвыборной кампании. Сам Пенс резко критиковал Клинтон, заявляя, что она подвергала секретную информацию риску хакерских атак.