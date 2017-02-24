Пенс заверил, что Белый дом при Трампе будет «выполнять обещания»

Вице-президент США Майк Пенс заверил консерваторов, что администрация Дональда Трампа будет «выполнять обещания».

Пенс стал на данный момент самым высокопоставленным представителем администрации, выступившим на Конференции консервативных политических действий (СРАС), крупнейшем ежегодном съезде американских консерваторов.

Участники конференции прибыли в отель в Мэриленде в приподнятом настроении из-за того, что республиканцам впервые за 10 лет удалось получить контроль и над Белым домом, и над обеими палатами Конгресса.

В своей речи, напоминавшей предвыборную агитацию, Пенс заявил, что президент Трамп обладает «твердыми убеждениями, дальновидностью и отвагой», и уже начал выполнять обещания, данные американцам во время предвыборной кампании.

По словам Пенса, СМИ и демократы по-прежнему пытаются дискредитировать Трампа и консервативное движение, однако настало время доказать, что именно консерваторы дают лучшие ответы на стоящие перед страной вопросы: увеличение числа рабочих мест, сокращение налогов, укрепление вооруженных сил и уважение к Конституции.