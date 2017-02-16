Миссия Майкла Пенса в Европе: внести ясность во внешнюю политику Белого дома

Во время своего визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Майкл Пенс встретится с союзниками Соединенных Штатов на континенте. Цель визита - внести ясность во внешнюю политику США.

Ожидается, что Майкл Пенс обсудит с европейскими партнерами ряд важных вопросов, в том числе озвучит позицию США по отношению к Росcии.

Поездка вице-президента США проходит на фоне отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна после сообщений о том, что он обсуждал вопрос санкций, наложенных Вашингтоном на Москву, с послом России в США.

Еще до отставки Флинна Дональд Трамп заявлял о необходимости нормализации отношений с Москвой. Это встревожило не только американских законодателей, но и вызвало неоднозначную реакцию со стороны союзников США по НАТО. Трамп назвал его "устаревшим" и сказал, что страны-члены Альянса не платят справедливую цену за свою защиту со стороны США.

Некоторые европейские лидеры восприняли новость об отставке Флинна с оптимизмом. Бывшего советника по национальной безопасности президента США в Европе расценивали как сторонника более тесных связей с Москвой, а также как противника ядерной сделки между Западом и Ираном.

Один страхов европейских лидеров, кроме приближающихся выборов, заключается в том, что в Европе боятся, что Белый дом активно выступает за распад Европейского Союза. Об этом на пресс-конференции заявил Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности. Европейский дипломат надеется, что вице-президент США четко заявит, что распад ЕС не является целью политики Белого дома.

Противоречивые сообщения

Майкл Пенс может оказаться просто не в состоянии четко обозначить основные направления внешней политики США, учитывая последние события в команде по внешней политике. Однако вице-президент США может рассказать о планах Белого дома в преддверии майского саммита НАТО, который планирует посетить Дональд Трамп.

"Я думаю, что с точки зрения Администрации - это возможность сделать очень важное официальное заявление о ее внешней политики, а также о ее европейской политики", - прокомментировал визит Майкла Пенса Александр Вершбоу, бывший посол США в России.

Белый дом до сих пор не ознакомился с текстом выступления Майкла Пенса. Заявления вице-президента США по поводу российского вторжения в Украину, будут внимательно проанализированы, чтобы понять, согласится ли президент США отменить экономические санкции ради достижения других целей в области безопасности, сказал Вершбоу.

Противоречивые заявления Трампа по поводу НАТО вызвали недоумение в Европе. "Минуту назад НАТО был устаревшим, а через мгновение он [Дональд Трамп] любит НАТО. Минуту назад НАТО является препятствием и ничего не делает для борьбы с терроризмом - в следующий миг - НАТО является центральным элементом этой глобальной борьбы ", - сказал адмирал ВМС США в отставке, экс-глава европейского командования США и НАТО Джеймс Ставридис.

Он добавил, что Майкл Пенс является человеком, у которого более спокойный тон в общении:

"Это черта его характера: он спокоен, сконцентрирован, вдумчив, к нему с уважением США относятся и республиканцы, и демократы».

После ухода Флинна европейские чиновники выразили надежду, что вице-президент США Майкл Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон станут доминирующими игроками во внешней политике Трампа.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с лидерами стран Большой двадцатки (G20) в немецком Бонне, а министр обороны США Джеймс Мэттис уже встретился с союзниками по НАТО и напомнил им, что те должны выполнять взятые на себя обязательства по увеличению военных расходов.

Джон Келли – министр внутренней безопасности США – также будет присутствовать на конференции в Мюнхене и проведет ряд двухсторонних встреч со своими иностранными коллегами.