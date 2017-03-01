Пенс: Трамп продолжит защищать свой изначальный указ о запрете на въезд в страну

Президент США Дональд Трамп продолжит защищать свой изначальный указ о запрете на въезд в страну даже после того, как будет окончательно оформлена обновленная версия указа об ограничениях на въезд в США, что планируется сделать в ближайшие дни, заявил в среду вице-президент Майк Пенс.

«Президент намерен не только защищать свой первый указ в судах, что, как мы по-прежнему убеждены, полностью находится в рамках его компетенции и президентских полномочий, но и использует эти полномочия, неопровержимо гарантированные законом, в своем новом указе», – сказал Пенс в программе «Сегодня утром» на канале CBS.

Федеральные суды блокировали президентский указ от 27 января, временно запретивший въезд в страну гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена и приостановивший программу приема беженцев.

Против этого указа было подано более двух десятков исков в американских судах, однако действие запрета приостановил апелляционный суд девятого округа, вынесший постановление по иску штата Вашингтон.

Указ в его изначальной версии вызвал хаос в аэропортах страны, когда путешественников, в том числе имеющих постоянный вид на жительство в США (так называемые грин-карты), перестали пускать в США.

По словам Пенса, обновленная версия указа «должна выйти в ближайшие дни».

Как заявляют в администрации, новый указ, возможно, не будет распространяться на людей, имеющих постоянный вид на жительство, что осложнит попытки противников запрета его оспорить.

Ранее источник в Белом доме сообщил, что новый указ, вероятно, будет подписан в среду, однако высокопоставленный представитель администрации сказал CNN, что подписание было отложено, чтобы не омрачать ожидаемую позитивную реакцию на первое выступление Трампа в Конгрессе.

Во вторник вечером Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса, и его речь была встречена в целом положительно.