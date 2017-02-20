Пенс заверяет Европу в нерушимости ее союза с США

Вице-президент Майк Пенс заявил, что «с большим нетерпением» ожидает переговоров с лидерами ЕС и НАТО.

Пенс, который совершает первый визит в Европу после вступления в должность, хочет заверить союзников в том, что США остаются их верным другом. Визит проходит на фоне обеспокоенности в Европе по поводу стратегии новой администрации под лозунгом «Америка прежде всего».

В графике визита вице-президента – встречи с верховным комиссаром ЕС по международным делам Федерикой Могерини, председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

После встречи с представителями США в Вашингтоне на прошлой неделе Могерини заявила, что сохранение многосторонних санкций против России, сохранение соглашения по ядерной программе Ирана и кризис с беженцами – это те вопросы, по которым ЕС хотел бы сотрудничать с США. Представители ЕС, вероятно, также хотят получить разъяснения о поводу январского прогноза Трампа, опубликованного двумя европейскими газетами, о том, что другие страны последуют примеру Великобритании и покинут альянс.

Во второй половине дня Пенс встречается с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

На конференции в Мюнхене в субботу, вице-президент выразил поддержку НАТО, выступив с новыми заверениями после предвыборных заявлений Трампа, называвшего альянс «устаревшей» структурой.

«США решительно поддерживают НАТО и непоколебимы в своей приверженности трансатлантическому альянсу», – подчеркнул Пенс в своем первом крупном внешнеполитическом выступлении от имени новой администрации.

В воскресенье утром Пенс, его жена Карен и дочь Шарлотта посетили мемориал, созданный на месте бывшего концентрационного лагеря Дахау. Лагерь был создан нацистскими властями вблизи Мюнхена в 1933 году.

Семья Пенсов возложила венок к международному мемориалу, расположенному в центре лагеря. Они также посетили еврейский и католический мемориалы на территории комплекса, побывали в казармах, крематории и газовой камере.

Пенс признал крайнюю загруженность своего графика во время неожиданной встречи в Мюнхене с вокалистом рок-группы U2 Боно в субботу. После того, как Пенс поблагодарил Боно за «возможность оказаться вместе», Боно сказал: «Вы второй самый загруженный человек на земле, так что мы действительно очень признательны». При этих словах музыканта стоявшие рядом люди засмеялись.