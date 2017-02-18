Пенс на встрече с Порошенко выразил поддержку Украине

Майк Пенс провел в субботу в Мюнхене встречу с президентом Украины Петром Порошенко. В официальном сообщении о переговорах, распространенном Белым домом, подчеркивается, что вице-президент США особо отметил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности Украины, а также права этой страны на самоопределение.

Вице-президент от лица администрации США официально выразил озабоченность эскалацией насилия на востоке Украины, заявив о том, что Вашингтон не собирается признавать российскую оккупацию Крыма. Майк Пенс также заявил о том, что основным условием для мирного урегулирования в регионе Вашингтон считает полное выполнение Минских соглашений.

Майк Пенс и Петр Порошенко обсудили, как именно администрация США может поддержать переговоры о нормализации ситуации, согласившись с тем, что сейчас крайне необходимо немедленное заключение перемирия.

Еще одной темой переговоров стало проведение реформ в Украине.