Пенс пообещал «сокрушительный» ответ на атаку Северной Кореи

Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что Вашингтон будет работать со своими союзниками и Китаем над оказанием экономического и дипломатического давления на Северную Корею, добавив при этом, что реакция Америки на любую атаку будет «сокрушительной».

Выступая на борту авианосца «Рональд Рейган», который в настоящее время проходит плановое техобслуживание в порту приписки Йокосука в Японии, Пенс сказал, что намерения США остаются неизменными в условиях угрозы, вызванной Северной Кореей, которая произвела серию ракетных и ядерных испытаний вопреки санкциям ООН.

«Те, кто захотят оспорить нашу решимость и готовность, должны знать, что мы отразим любую атаку, и любое применение обычного или ядерного оружия будет разбито о сокрушительный и эффективный ответ Америки».

Пенс также отметил, что США будут защищать свободу судоходства и полетов в Южно-Китайском море, где Пекин втянулся в территориальные споры с несколькими странами Юго-Восточной Азии.