Пенс: осенью Трамп примет участие в трех саммитах в Азии

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в четверг в Джакарте, объявил, что в ноябре президент Дональд Трамп примет участие в трех саммитах в Азии.

Пенс, завершающий десятидневное турне по странам Азии, рассказал, что Трамп планирует посетить саммиты Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)и стран Восточной Азии на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

После встречи с генеральным секретарем АСЕАН Пенс заявил, что администрация Трампа будет сотрудничать с АСЕАН в «продвижении мира и стабильности в Южно-Китайском море» с целью обеспечить «беспрепятственную торговлю» в регионе.

Страны ЮВА пытаются достичь долгосрочного соглашения для урегулирования споров в Южно-Китайском море. Регион сталкивается с новыми вызовами; Китай стремится усилить свое влияние, а политика США в отношении Азии сосредоточена на урегулировании обострившейся ситуации на Корейском полуострове.

Пенс позитивно высказался об укоренявшейся в Индонезии «традиции умеренного ислама».

Вице-президент США встретился с президентом этой страны Джоко Видодо.