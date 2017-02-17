Пенс направляется в Европу с целью обнадежить союзников

В пятницу вице-президент США Майк Пенс отправился в Европу, где в течение нескольких дней проведет ряд встреч с мировыми лидерами в Мюнхене и Брюсселе.

Это первая зарубежная поездка Пенса с момента вступления в должность в январе.

По словам старшего советника Белого дома по вопросам внешней политики, данная поездка – это «возможность для вице-президента обнадежить союзников и партнеров США, а также изложить видение президента Трампа «приоритетов США в трансатлантическом сотрудничестве».

Европейские лидеры выражали обеспокоенность в отношении президентства Трампа в связи с тем, что он неоднократно восхищался президентом России Владимиром Путиным, а также в прошлом месяце назвал НАТО «устаревшей» организацией.

В субботу Пенс выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой, по словам советника, Пенс «заверит союзников в приверженности (США) сотрудничеству с европейскими партнерами и верности трансатлантическому союзу».

Советник сообщил, что Пенс в своей речи будет говорить о том, что «сильные и сплоченные США и Евросоюз помогут обеспечить наибольшую безопасность и процветание».

Ожидается, что Пенс выразит поддержку Североатлантическому альянсу, но в то же время будет вторить словам Трампа и министра обороны США Джима Мэттиса о том, что другие страны-члены Альянса должны увеличить свой финансовый в организацию.

В среду Мэттис предупредил министров НАТО о том, что Вашингтон «снизит поддержку» Альянса в случае, если страны-союзницы не согласятся выделять минимум 2 процента от своих ВВП на оборонные нужды.

«Америка будет выполнять свои обязательства, но если ваши государства не хотят, чтобы США уменьшили финансирование, каждая столица должна продемонстрировать поддержку нашей совместной обороны», - по сообщениям, заявил Мэттис в среду в ходе закрытой встречи с министрами.

Мэттис не пояснил, как именно Вашингтон планирует изменить масштабы поддержки Альянса.

Ранее Трамп заявлял, что США могут отказаться от защиты тех стран-членов НАТО, которые не будут вносить должный вклад в совместную оборону.

В Мюнхене Пенс встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель и рядом восточноевропейских лидеров. Он также проведет встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

В Брюсселе Пенс планирует встречи с лидерами Европейского Совета и НАТО, включая президента Европейского Совета Дональда Туска и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил Украинской службе «Голоса Америки» о запланированной в Брюсселе встрече президента Украины Петра Порошенко и Пенса.

Климкин ожидает, что Белый дом и европейские союзники продолжат оказывать давление на Россию в связи с ее агрессией в Украине.

«Я абсолютно уверен, что США вместе с европейскими партнерами продолжат занимать активную позицию в отношении России и требовать от нее выполнения обязательств в рамках Минских соглашений», – сказал Климкин.

В четверг в ходе визита в Германию госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые встретился российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По итогам встречи Тиллерсон ожидает, что Россия будет исполнять соглашение.

«Мы ищем точки соприкосновения и ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и способствовать деэскалации насилия в Украине», - сказал Тиллерсон в Бонне в ходе встречи лидеров стран Большой двадцатки (G20).

В рамках подписанного в 2015-м году Минского соглашения Украина, Россия и поддерживаемые Россией сепаратисты обязались прекратить боевые действия на Донбассе и начать вывод тяжелых вооружений.