Майк Пенс проведет переговоры в Брюсселе с лидерами ЕС

Первый зарубежный визит вице-президента США должен убедить Европу в том, что несмотря на лозунг новой администрации «America First», Соединенные Штаты остануться надежным партнером и союзником для европейских стран.

В ближайшее воскресенье Майк Пенс должен завершить программу участия в Мюнхенской конференции по безопасности и отправиться в Брюссель для переговоров с лидерами Евросоюза. В планах вице-президента – обед с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, встречи с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском, главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини и другими официальными представителями ЕС.

Выступая в субботу в Мюнхене, вице-президент заявил о полной поддержке США блока НАТО, и прокомментировал опасения союзников, вызванные заявлением Дональда Трампа, назвавшим военный альянс «устаревшим».

«Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают НАТО и наша приверженность принципам трансатлантического альянса остается неизменной», - сообщил Майк Пенс в выступлении, которое стало первым программным выступлением новой админстрации, посвященном внешней политике.

Тем не менее, в своей речи вице-президент США не упомянул Европейский союз. Ожидается, что встречи Майка Пенса с лидерами организации, объединяющей 28 государств Старого Света, помогут прояснить позицию администрации Трампа по отношению к ЕС.

Согласно прогнозам, главными вопросами на этих переговорах могут стать намерения нового президента США восстановить отношения с Москвой, и заявления Дональда Трампа, сделанные им в первых интервью для европейских СМИ, о том, что вслед за Великобританией Евросоюз могут покинуть и другие страны.

В этом году в нескольких европейских странах должны пройти выборы. Правительства этих государств публично выразили опасения о том, что российские власти попытаются вмешаться в ход избирательной кампании, сделав ставку на правоконсервативных кандидатов. По утверждению спецслужб США, такой же сценарий Кремль попробовал осуществить в США, оказав помощь Дональду Трампу.

По словам главы европейской дипломатии Фредерики Могерини, встречавшейся на прошлой неделе с представителями новой администрации в Вашингтоне, в списке обсуждаемых проблем будут также сохранение санкций в отношении России, будущее ядерной программы Ирана и продолжающийся поток беженцев, пытающихся попасть в европейские страны.