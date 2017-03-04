Майк Пенс заявил, что его нельзя сравнивать с Хиллари Клинтон

Вице-президент США Майк Пенс, который был уличен в том, что в бытность губернатором штата Индиана использовал личный электронный почтовый ящик для официальной переписки, заявил о том, что это невозможно сравнивать с действиями Хиллари Клинтон.

Пенс пояснил, что, будучи госсекретарем США, Хиллари Клинтон имела частный сервер, неверно обращалась с секретной информацией и частично уничтожила свою переписку, когда обнародования писем потребовал Конгресс.

Ранее газета The Indianapolis Star сообщила, что губернатор Пенс пользовал свой личный аккаунт на платформе AOL для обсуждения важных вопросов, в том числе в области национальной безопасности. Однако Пенс подчеркивает, что не использовал никакой секретной информации.

Скандал с электронными письмами Хиллари Клинтон был одной из главных тем прошедших выборов.