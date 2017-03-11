Майкл Пенс попросил избирателей поддержать отмену Obamacare

Вице-президент США Майк Пенс попросил избирателей в штате Кентукки помочь ему в «битве» за отмену Закона о доступном медицинском страховании, известном, как Obamacare, и поддержать новый законопроект, предложенный республиканцами в Конгрессе.

«Вы должны ясно понимать, что в Вашингтоне развернется настоящая битва, - сказал во время посещения одного из энергетических предприятий в Луисвилле. – Для того, чтобы отменить Obamacare, нам нужен голос каждого республиканца в Конгрессе, и мы рассчитываем, что (жители) Кентукки помогут нам в этом».

Сенатор Рэнд Пол, представляющий этот штат в верхней палате, уже назвал предложенный республиканцами законопроект «диетической версией» Obamacare. Его позицию поддержала и группа конгрессменов-республиканцев, считающих, что новая инициатива предполагает выделение слишком больших субсидий для малоимущих.

Высказывания критиков не помешали президенту Трампу заявить в своем «Твиттере» в субботу, что республиканский законопроект будет вынесен на голосование всем составом Конгресса.

Выступая в Луисвилле, Пенс заявил, что штат Кентукки является «классическим примером провала Obamacare», добавив, что только в прошлом году стоимость страховых полисов выросла в среднем на 24 процента.

До приезда в Кентукки, вице-президент США посетил штаты Миссури, Висконсин и Огайо. Главной темой его поездки стали призывы к избирателям поддержать инициативу республиканцев.