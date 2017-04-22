Пенс: США уверены, что Китай окажет давление на КНДР

По словам вице-президента США Майка Пенса, США уверены, что Китай будет оказывать больше влияния на Северную Корею, чтобы добиться прекращения ядерной программы Пхеньяна.

Пенс сделал это заявление в субботу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом в Сиднее.

США и Австралия призвали Китай взять на себя больше ответственности за прекращение ядерной программы КНДР.

Пенс заявил, что ракетная программа Пхеньяна «представляет угрозу для стабильности и безопасности в регионе и является потенциальной угрозой для континентальной территории США».

Вице-президент США, который стал первым посетившим Австралию высокопоставленным представителем администрации Трампа, сказал, что «неприемлемо придерживаться той позиции в отношении Северной Кореи, которой весь мир следовал последние 25 лет».

По словам Пенса, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон», которая направляется к берегам Корейского полуострова, будет в Японском море через неколько дней.

Тернбулл заявил, что Китай может использовать свое экономическое влияние, чтобы добиться от Северной Кореи соблюдения требований.

Пенс также подтвердил, что США будут выполнять спорную программу, в рамках которой США обязались принять 1250 беженцев, направлявшихся в Австралию. Ранее эту программу президент США Дональд Трамп назвал «глупой» сделкой администрации Обамы.

Вице-президент США заканчивает свой 10-дневный визит в Азию, в рамках которого, помимо Австралии, он посетил Южную Корею, Японию и Индонезию.