Майк Пенс начал визит в Азиатско-Тихоокеанский регион

Вице-президент США Майк Пенс начал официальный визит в Азиатско-Тихоокеанский регион. В воскресенье он посетит Южную Корею. Поездка проходит на фоне напряженного противостояния на Корейском полуострове.

Пенс начал 10-дневную поездку в субботу. Помимо Южной Кореи он планирует посетить Японию, Индонезию, Австралию, а также американский штат – Гавайи.

Это первый официальный визит вице-президента в Азиатско-Тихоокеанский регион, в ходе которого он планирует обсудить с лидерами стран торговые отношения, экономику и безопасность, а также провокационные военные действия Северной Кореи.

Как сообщил «Голосу Америки» пресс-секретарь вице-президента Марк Лоттер, цель поездки – показать, что администрация придает «огромное значение альянсам и партнерству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона».

Несмотря на то, что КНДР не провела ядерные испытания в эту субботу, как ожидалось ранее, северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военный парад по случаю празднования дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя республики.

Поезда Пенса в Сеул проходит менее двух недель спустя запуска Пхеньяном баллистической ракеты в районе восточного побережья Южной Кореи. Эти действия вызвали резкую реакцию президента США Дональда Трампа, который заявил, что США могут принять меры в одностороннем порядке, если понадобится положить конец агрессивным действиям Северной Кореи. За прошедшие несколько лет КНДР провела серию ядерных и ракетных испытаний.

Перед вице-президентом стоит задача заверить Южную Корею и Японию в готовности США предотвратить региональный конфликт и защитить обе страны от северокорейской агрессии.

В Южной Корее Пенс планирует встретиться с премьер-министром Хваном Гёаном и местными бизнес-лидерами. Пасхальное воскресенье вице-президент США проведет с американскими и южнокорейскими военными.

Во вторник Пенс отправится в Японию, где встретится с премьер-министром Синдзо Абэ. В ходе встречи планируется обсудить начало экономических переговоров, о чем Трамп и Абэ объявили по итогам встречи глав государств в феврале. Пенс также обсудит экономические вопросы с официальными лицами Японии.

Поездка в Азиатско-Тихоокеанский регион – это возможность для Пенса обсудить решение Трампа выйти из Транс-Тихоокеанского партнерства (TPP), которое предполагало участие Австралии и Японии.

В Австралии Пенс встретится с премьер-министром страны Малкольмом Тернбуллом, который провел 25-минутные телефонные переговоры с Трампом вскоре после вступления американского президента в должность.

Как сообщалось, Трамп сказал Тернбуллу, что его соглашение с президентом Бараком Обамой о расселении в США группы беженцев, задержанных при попытке пересечения австралийской границы, было «самым худшим» из когда-либо заключенных соглашений.

В конечном итоге Трамп оставил в силе соглашение о расселении в США беженцев, однако при условии проведения в отношении их «глубинной проверки».