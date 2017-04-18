Пенс прибыл в Японию для переговоров по вопросам безопасности и торговли

Вице-президент Майк Пенс прибыл в Японию для переговоров, которые, как ожидается, будут в основном сфокусированы на вопросах торговли с главным союзником Америки в регионе.

Завершая визит в Южную Корею, Пенс заявил ведущим предпринимателям в Сеуле во вторник, что администрация изучает торговые соглашения свежим взглядом в рамках своей политики «Америка прежде всего».

«Мы пересматриваем наши торговые соглашения по всему миру, с тем чтобы они шли на благо нашей экономике и на благо нашим торговым партнерам», – заявил Пенс, выступая в Американской торговой палате в Корее.

Представители Белого дома сообщили, что встречи экономического характера в Токио с заместителем премьер-министра Таро Асо и другими официальными лицами призваны заложить основу для будущих дискуссий, после того как США вышли из соглашения объединявшего страны тихоокеанского побережья.