Пенс прибыл в Японию для переговоров по вопросам безопасности и торговли

Накануне вице-президент заявил, что США пересматривают торговые соглашения, чтобы они были выгодны как Америке, так и ее партнерам
Вице-президент Майк Пенс прибыл в Японию для переговоров, которые, как ожидается, будут в основном сфокусированы на вопросах торговли с главным союзником Америки в регионе.
Завершая визит в Южную Корею, Пенс заявил ведущим предпринимателям в Сеуле во вторник, что администрация изучает торговые соглашения свежим взглядом в рамках своей политики «Америка прежде всего».
«Мы пересматриваем наши торговые соглашения по всему миру, с тем чтобы они шли на благо нашей экономике и на благо нашим торговым партнерам», – заявил Пенс, выступая в Американской торговой палате в Корее.
Представители Белого дома сообщили, что встречи экономического характера в Токио с заместителем премьер-министра Таро Асо и другими официальными лицами призваны заложить основу для будущих дискуссий, после того как США вышли из соглашения объединявшего страны тихоокеанского побережья.
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