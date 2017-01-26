Президент Мексики может отменить визит в США

Энрике Пенья Ньето заявил, что примет решение о дальнейших действиях после доклада чиновников, которые ведут переговоры с администрацией Трампа
Президент Мексики может отменить визит в Вашингтон, запланированный на следующую неделю, в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о начале строительства стены на границе между двумя странами, сообщил высокопоставленный чиновник.
В своем выступлении в среду, которое транслировалось национальным телевидением, президент Энрике Пенья Ньето заявил, что он сожалеет о решении США и отвергает его. Он повторил, что Мексика не будет платить за стену, несмотря на уверения Трампа в обратном.
«Мексика не верит в стены, – сказал он. – Я уже много раз говорил, что Мексика не будет платить ни за какие стены».
Пенья Ньето не стал напрямую упоминать о своей поездке, отметив, что он дождется отчетов группы высокопоставленных мексиканских чиновников, которые в настоящее время встречаются с представителями администрации Трампа в Вашингтоне.
«Основываясь на заключительном докладе мексиканских официальных лиц, которые находятся в Вашингтоне, я приму решение о том, что делать дальше», – сказал он.