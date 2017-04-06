Европарламент поддержал решение о безвизовом режиме для Украины

КИЕВ – Решение о предоставлении Украине безвизового режима значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения. Это – еще больше гордости за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта.

Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности

Об этом 6 апреля в день голосования в Европейском парламенте о предоставлении гражданам Украины прав безвизовых путешествий в страны Евросоюза заявил в видеообращении президент Петр Порошенко.

«Это – символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

. Кланяюсь славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Света

Он отметил, что в 2016 украинцы более пятнадцати миллионов раз пересекали государственную границу со странами Европейского Союза.

«Конечно же, и правительство, и вся власть должны упорно работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, из год в год росло», – сказал лидер Украины.

«Я благодарю украинских дипломатов, народных депутатов, общественные организации, которые вместе со мной двигали этот процесс. Кланяюсь славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Света», – сказал президент Петр Порошенко.

Напомним, что 6 апреля Европейский парламент 521 голосами, при 75 против, и 36 воздержавшихся на заседании в Страсбурге поддержал предоставление Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

На официальном сайте законодательного органа Евросоюза отмечается, что данное решение должно быть одобрено Советом Евросоюза и закон, вероятно, вступит в силу в июне, через двадцать дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Судьбоносное для украинцев решение

«Судьбоносным и важным решением Европарламента» назвал голосование по поводу безвиза для украинцев председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Я искренне поздравляю всех наших соотечественников! Это важное решение, поскольку чтобы получить безвизовый режим, Украина выполнила 144 требования, а это принятие 144 законов, это 144 реформы, изменившие Украину, приблизившие ее к европейским стандартам жизни. К жизни в семье свободных народов, свободной и достойной жизни», – отметил Андрей Парубий сообщает пресс-служба украинского парламента 6 апреля.

Безвиз, ратификация, более обширное внедрение Соглашения – это то, что мы ждем сегодня, и будет влиять в этом на числе на наши успехи и продолжение наших реформ

Спикер Андрей Парубий отметил, что цели Украины остаются неизменными – «евроинтеграция и возвращение в семью свободных европейских стран».

Либерализация визового режима с Европейским Союзом улучшит двустороннее взаимодействие и увеличит поток граждан между странами. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя соответствующее решение Европейского парламента.

«Безвиз, ратификация [Соглашения об ассоциации с ЕС], более обширное внедрение Соглашения – это то, что мы ждем сегодня, и будет влиять в этом на числе на наши успехи и продолжение наших реформ», – подчеркнул Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства Украины.

В комментарии украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в Фейсбуке подчеркивается, что «широкая поддержка этого решения среди всех ведущих сил Европарламента является признанием прогресса нашего государства в осуществлении широкомасштабных реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, обеспечения прав человека, управлении границами и миграцией».

Учеба, работа, путешествия, безвизовый режим – это только первый тестовый шаг

«Украина решительно настроена продолжать комплексные реформы и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза. Решение Европарламента является важным шагом на пути интеграции Украины с ЕС, устранения искусственных барьеров для межчеловеческих контактов, развития экономического и научного сотрудничества, культурного обмена», – отмечается в комментарии МИДа Украины.

Реализация национальной мечты и жесткие требования безопасности

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что реализация украинской мечты – о предоставлении безвиза, с которой украинцы выходили во время Революции достоинства, позволит им лучше узнать жизнь в развитых европейских демократиях.

«Учеба, работа, путешествия, безвизовый режим – это только первый тестовый шаг. Давайте не забывать о том, что прежде чем предоставлять безвиз, в Евросоюзе был принят механизм приостановки безвизового режима. Это значит, что прежде чем дать возможность учиться и работать, будут учитывать поведение украинцев в обычной европейской жизни.

Не нужно забывать, что сегодня довольно большое количество граждан работают в Европе и зачастую не по рабочим визам. Но они зарекомендовали себя очень хорошо и это не могли не заметить в Европе», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Алексея Курпаса, условия предоставления безвиза для украинцев не ослабляет систему координат безопасности Европы.

«Если раньше можно было взять паспорт и в него поставить визу, купив ее через визовых посредников, то сегодня безвиз дается исключительно по биометрическим паспортам, где есть отпечатки пальцев и личные данные», – утверждает Алексей Курпас.

Вместе с тем, эксперт отмечает некоторые «негативные тенденции», которые сопровождают предоставление безвиза для постсоветских республик: Украины, Молдовы, Грузии.

«Молдова получила безвиз фактически на фоне отсутствия притязаний на Приднестровье. Грузия получила безвиз в ситуации отсутствия притязаний на Южную Осетию и Абхазию. И в Украине, мы видим, никто не говорит о выборах в Донбассе.

Эта либерализация не предоставляет трудовых прав гражданам, она не решает вопрос долгосрочного пребывания в одной из стран Шенгена

Все чаще риторика звучит о прекращении огня, о соблюдении договоренностей разоружения и отвода войск. О политическом процессе возврата оккупированных частей Донбасса в Украину никто не говорит. Вероятно, это негативный фактор – отсутствие риторики о политических притязаниях на свои же территории в условии, когда страна получает безвиз», – подчеркивает Алексей Курпас.

Безвиз, или либерализация визового режима

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что либерализация визового режима позволяет решить только один принципиальный технический момент – отсутствие оплаты за получение визы.

«Эта либерализация не предоставляет трудовых прав гражданам, она не решает вопрос долгосрочного пребывания в одной из стран Шенгена. Если человек едет на обучение – только 90 дней на протяжении 180 дней. Самое большое достижение этого решения – отсутствие визового сбора в 35 евро. Либерализацией могут пользоваться только те, у кого есть биометрический паспорт.

Возникает вопрос, что удобнее – ездить по Шенгенской визе или по биометрическому паспорту с прохождением пограничного контроля на границе. В случае, если у путешественника не будет каких-либо документов, его могут вернуть назад», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе отмечает, что классический термин и понимание «безвизовый режим» отличается от логики и действий в рамках либерализации визового режима.

«Безвиз – это когда страна Украина присоединяется к Шенгенскому договору, у стран взаимно открыты границы. Нам же просто предлагают смягчение в рамках визового режима», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Предоставление Украине и Грузии либерализации визового режима, как отмечает Антон Кучухидзе, стало возможным лишь после выработки механизма его приостановки, и возврата нелегальных мигрантов.

«Европейский Союз определил критерии, по которым в любой момент могут эту либерализацию приостановить: если одна из стран укажет на чрезмерный поток прибывших или на увеличение нелегальных мигрантов, невыполнение условий договора о реадмиссии», – отмечает Антон Кучухидзе.