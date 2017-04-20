Стрельба в Париже: убиты двое полицейских

Сообщается о, как минимум, двух нападавших, один из которых застрелен
Агентство Reuters со ссылкой на источник во французской полиции сообщает, в результате стрельбы в центре Парижа один полицейский был убит, а другой ранен. Как сообщили источники во французской полиции, он также позднее скончался.
Полиция сообщила, что в атаке со стрельбой на одном из самых популярных бульваров Парижа – Елисейских полях, – были задействованы, как минимум, двое нападавших.Один из стрелявших в полицейских был убит.
Полиция призвала людей избегать этот район. Корреспондент Reuters сообщил о вертолете, который на низкой высоте летал над центральной частью Парижа.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.