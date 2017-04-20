Стрельба в Париже: убиты двое полицейских

Агентство Reuters со ссылкой на источник во французской полиции сообщает, в результате стрельбы в центре Парижа один полицейский был убит, а другой ранен. Как сообщили источники во французской полиции, он также позднее скончался.

Полиция сообщила, что в атаке со стрельбой на одном из самых популярных бульваров Парижа – Елисейских полях, – были задействованы, как минимум, двое нападавших.Один из стрелявших в полицейских был убит.

Полиция призвала людей избегать этот район. Корреспондент Reuters сообщил о вертолете, который на низкой высоте летал над центральной частью Парижа.