Трамп считает, что теракт в Париже повлияет на итоги выборов во Франции

По сообщениям близких к расследованию лиц, возле тела мужчины, предположительно, застрелившего полицейского в четверг в Париже, была найдена написанная от руки записка, в которой восхвалялась террористическая группировка «Исламское государство».

Через свои новостные каналы «ИГ» взяла на себя ответственность за атаку и идентифицировала стрелка как своего боевика по имени «Абу Юсеф-бельгиец».

Французская полиция пока не раскрывает имени убитого стрелка, однако подтвердила, что он являлся боевиком «Исламского государства».

По сообщениям французских СМИ, нападавший был 39-летним жителем департамента Сена и Марна региона Иль-де-Франс. Ранее он отбывал тюремное наказание за стрельбу в полицейских в начале 2000-х годов.

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» предположил, что атака со стрельбой повлияет на исход президентских выборов во Франции, которые пройдут в воскресенье.

После атаки кандидат в президенты от крайне правых Марин Ле Пен в пятницу призвала вновь ввести контроль на границе и высылку иностранцев, которые находятся в поле зрения разведслужб. Ле Пен была единственной из ведущих кандидатов в президенты во Франции, которая поддержала Трампа, обещавшего вести жесткую иммиграционную политику во время прошлогодней президентской кампании в США.

В радиоинтервью в пятницу Ле Пен заявила: «Франция вновь подверглась варварской террористической атаке в самом сердце нашей столицы». Ле Пен, не раз выступавшая с противоречивыми заявлениями во время кампании, сказала, что полицейские, которые подверглись нападению, «стали жертвой борьбы с радикальным исламом – этой чудовищной тоталитарной идеологии, которая объявила войну нашему народу, здравому смыслу и цивилизации».

Выступая в пятницу в Джакарте, вице-президент США Майк Пенс заявил, что атака в Париже – это очередное напоминание о том, что теракты могут произойти в любое время в любом месте. По его словам США не прекратят прилагать усилия по борьбе с терроризмом.

В Вашингтоне президент Трамп выразил соболезнования французскому народу. Он назвал атаку «ужасной» и сказал, что она является примером «непрекращающегося» насилия.

В воскресенье во Франции пройдут президентские выборы. Ожидается, что кандидаты наберут примерно равное количество голосов. Страна еще не восстановилась после серии смертоносных атак «Исламского государства» за прошедшие два года, в результате чего погибли более 200 человек.