Олланд: нападение на Елисейских полях имеет все признаки теракта

В четверг вечером вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что все признаки указывают на террористическую природу нападения на Елисейских полях в Париже в четверг вечером, в результате которого погиб один полицейский и пострадали еще двое.
По словам Олланда, в преддверии воскресных президентских выборов будут введены повышенные меры безопасности.
«Мы будем проявлять максимальную бдительность, в особенности в связи с выборами», – сказал он в телеобращении к нации.
Со слов очевидцев, вооруженный мужчина выпрыгнул из машины у станции метро и открыл огонь из автомата по полицейскому автомобилю. Нападавший был застрелен полицией. Пока неясно, был ли замешан в нападении кто-то еще.
Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку идентифицировала стрелка как своего бойца по имени Абу Юсеф-бельгиец.
По словам парижской полиции, личность нападавшего установлена, однако его имя пока не сообщается, как и то, действительно ли он сотрудничал с «Исламским государством».
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