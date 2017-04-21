Олланд: нападение на Елисейских полях имеет все признаки теракта

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что все признаки указывают на террористическую природу нападения на Елисейских полях в Париже в четверг вечером, в результате которого погиб один полицейский и пострадали еще двое.

По словам Олланда, в преддверии воскресных президентских выборов будут введены повышенные меры безопасности.

«Мы будем проявлять максимальную бдительность, в особенности в связи с выборами», – сказал он в телеобращении к нации.

Со слов очевидцев, вооруженный мужчина выпрыгнул из машины у станции метро и открыл огонь из автомата по полицейскому автомобилю. Нападавший был застрелен полицией. Пока неясно, был ли замешан в нападении кто-то еще.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку идентифицировала стрелка как своего бойца по имени Абу Юсеф-бельгиец.

По словам парижской полиции, личность нападавшего установлена, однако его имя пока не сообщается, как и то, действительно ли он сотрудничал с «Исламским государством».